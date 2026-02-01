Norris y el plan tras Barcelona: estudiar a los genios antes del test de Bahrein

Cinco días a puerta cerrada, kilómetros sin focos y un paddock en silencio. Barcelona fue el primer escenario real de la nueva Fórmula 1 de 2026, el punto de partida de una era que lo cambia absolutamente todo: coches, unidades de potencia y conceptos técnicos que hasta ahora solo habían existido en simuladores y túneles de viento. Ahora, con el shakedown ya en el retrovisor, comienza la parte más compleja del proceso.

Porque, como recuerda Lando Norris, lo importante ya no está en la pista, sino en los datos. En entender si lo que los equipos llevaban meses viendo en mundos virtuales se comporta igual cuando el coche toca asfalto de verdad.

McLaren fue uno de los equipos que aprovechó este primer test privado —cada estructura podía escoger solo tres de los cinco días disponibles— para sentar las bases de su proyecto. Y ahora, antes de que el circo viaje a Bahrein para los test oficiales que arrancan el 11 de febrero, el trabajo se multiplica.

"El objetivo principal ahora es la correlación", explica Norris. El británico detalla que el equipo ya tiene una primera comprensión clara de los neumáticos y del comportamiento del coche en pista, gracias al trabajo conjunto suyo, de Oscar Piastri y de los pilotos del simulador. A partir de ahí, todo pasa por conseguir que el simulador sea un reflejo fiel de la realidad, la herramienta clave para acelerar el desarrollo del coche que competirán durante el año.

Ese es el trabajo invisible, el que no se ve en los tiempos por vuelta ni en las fotos espía. Pero no es el único. Porque, aunque nadie sepa realmente dónde está cada uno —ni siquiera los propios equipos—, Barcelona también dejó algo nuevo: la posibilidad de mirar al de al lado. Por primera vez, los conceptos del nuevo reglamento rodaron juntos en pista, y las comparaciones, aunque incompletas, ya existen.

Examinar a los grandes genios

"Nunca sabes exactamente qué está haciendo el resto, pero mirar a los demás es parte de este deporte", reconoce Norris. Y ahí aparece una de las ideas más interesantes que dejó el británico tras el test: la de observar a las grandes mentes técnicas de la parrilla.

"Siempre miras lo que otros grandes cerebros han ideado, qué conceptos han desarrollado, qué puedes aprender de ellos, si puedes incorporarlo, evitarlo o simplemente entenderlo", explica. Una frase que resume perfectamente el momento que vive la Fórmula 1: nadie tiene aún la verdad absoluta, pero todos están atentos a lo que han creado los demás.

No es casualidad. Aunque ninguno de los coches vistos en Barcelona será el definitivo —ni siquiera lo serán los que rueden en Bahrein—, algunos conceptos ya han llamado la atención en el paddock. Diseños más conservadores, otros más extremos, y propuestas radicales que invitan tanto a la admiración como a la cautela.

"Hay que estar dispuesto a aceptar que a veces otros pueden hacer un mejor trabajo, y querer aprender de ello", añade Norris, dejando claro que la nueva era también exige humildad técnica.

McLaren, por su parte, se marcha de Barcelona con sensaciones positivas, pero sin caer en la trampa de las conclusiones prematuras. "Estoy contento con el esfuerzo del equipo y con lo que hemos hecho hasta ahora, pero va a ser un año largo", advierte el británico. Un año largo que empieza ahora, en fábricas y simuladores, lejos de las cámaras. Y que tendrá su primer examen público en Bahrein, cuando las incógnitas empiecen —por fin— a despejarse.

