Norris se planteó dejar McLaren F1 al inicio de la temporada

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 de McLaren fue desastroso. El MCL60 no tuvo el rendimiento que los británicos esperaban, dejando un reguero de malos resultados a su paso. Durante las dos primeras carreras, la escudería con sede en Woking se mantuvo sin puntuar y después de eso, cada punto conseguido se recibía como una auténtica victoria.

Tras las actualizaciones de Austria y Silverstone, McLaren empezó a competir por los primeros puestos, consiguiendo mantenerse en esa parte alta de la tabla desde la cita en el Red Bull Ring.

Para Lando Norris, los malos resultados al comienzo de campaña fueron una muy desagradable sorpresa. El joven británico había firmado su renovación en febrero de 2022, la cual le vinculaba al equipo papaya hasta como mínimo 2025.

Al firmar el acuerdo, Norris tenía la expectativa de competir por victorias en un futuro próximo. Cuando parecía que ese objetivo estaba muy lejos de poder lograrse, las dudas sobre su futuro en el equipo de Woking aumentaron incluso en lo personal.

"Estaba impaciente por conseguir victorias lo antes posible", dijo Norris a Sky Sports sobre sus dudas. "¿Me quedo aquí, o es el momento de buscar un asiento en otra parte? Después de las buenas actuaciones de las últimas semanas he ganado más confianza en la decisión que tomé de quedarme hasta 2025. También estoy más convencido de que podemos lograr nuestros objetivos juntos", explicó el piloto británico.

Además del buen rendimiento del MCL60 en los últimos fines de semana, la lealtad del octavo piloto mejor clasificado del campeonato también fue un motivo para quedarse.

"Por supuesto", dijo Norris. "Me gustaría ganar carreras con McLaren. Quiero ganar campeonatos con el color papaya. Mis objetivos y mis éxitos quiero conseguirlos con McLaren. Eso ha sido lo que he perseguido desde el principio, desde que llegué aquí, desde que me uní a la Fórmula 1. Soy una persona leal, si me llega la oportunidad con un equipo quiero alcanzar el éxito con ellos".

Para Norris el reto es mayor, ya que su equipo no gana un título desde 2008: "Eso lo convierte en una historia más atractiva. El equipo lo ha pasado muy mal en los últimos años, nos hemos recuperado y ahora queremos ser los mejores. Si podemos competir por títulos y victorias, habremos recorrido un largo camino. Será una gran historia dentro de 10 o 20 años", concluyó.

