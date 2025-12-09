¿Sabías que Norris no es el campeón de la F1 2025 oficialmente?

¿Te has preguntado por qué nunca se entrega el título de campeón del mundo de F1 en la última carrera? La respuesta a esa pregunta va relacionada con la del título de este artículo, y es que Lando Norris todavía no es oficialmente el campeón 2025 y, de momento, el último campeón coronado es Max Verstappen.

Tras pasar la meta del GP de Abu Dhabi como tercer clasificado, Norris se convirtió en el 35º campeón del mundo de la historia, ya que matemáticamente acabó dos puntos por delante de Verstappen.

Sin embargo, en Fórmula 1 en la práctica, el ganador del campeonato del mundo de Fórmula 1 sólo se concede cuando la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirma oficialmente el resultado de la clasificación general. Eso tiene lugar después de que haya expirado el plazo para apelaciones y protestas en una gala al final de la temporada, que este año será este viernes 12 en Uzbekistán.

El Código Deportivo Internacional de la FIA permite a los equipos solicitar el derecho de revisión de cualquier incidente si hay nuevas pruebas, y pueden presentar la solicitud hasta 14 días después de una carrera, salvo en la última, cuando no se puede presentar una protesta a menos de cuatro días naturales de la gala de la FIA. Como esa gala es el día 12, las posibles alegaciones se tendrían que haber hecho este lunes, por lo que Norris puede ser considerado el campeón a todos los efectos si es que nadie ha presentado protesta, aunque campeón como tal no lo será formalmente hasta este viernes.

En esa gala, la FIA entregará sus trofeos de campeón del mundo al piloto inglés y a su escudería McLaren F1, que se coronó con mucha anticipación, cuando faltaban por disputarse seis carreras.

Por cierto, si se llama "FIA Awards ceremony" es porque 'Awards' (Premios) es exactamente la palabra que mejor lo defina, y es que los trofeos originales del mundial de Fórmula 1 siguen siendo propiedad de la propia F1 y sólo se entregan simbólicamente a los nuevos poseedores del título en la gala, antes de que los devuelvan a final del siguiente año para los nuevos vencedores.

Sí se llevan a casa (a la fábrica, vaya) una copia muy similar a la original. Por otra parte, los trofeos más pequeños que se entregan al subcampeón del mundo (Verstappen en este caso) y tercer clasificado (Piastri en este 2025) sí son reales.