Norris cree que nunca se verá una trayectoria en F1 como la de Alonso

La reciente renovación del contrato de Fernando Alonso con Aston Martin significa que seguirá en la Fórmula 1 hasta al menos el final de la temporada 2026, cuando tenga 45 años, y eso le convertiría en el piloto del Gran Circo de más edad desde Graham Hill en 1975. El asturiano ya ostenta el récord de mayor número de grandes premios disputados, y está a punto de alcanzar la cifra sin precedentes de 400 en la cita de Qatar de 2024.

Sobre ello se le preguntó a Lando Norris, que era un niño cuando hace 23 años el español debutó en la categoría, y mientras también respondía a una cuestión sobre si le gustaría correr durante tanto tiempo, dijo: "Será mejor que tenga cuidado con lo que digo. Creo que se necesita mucha dedicación, no creo que nadie piense que Fernando [Alonso] carezca de ella en modo alguno".

"Lo demuestra con todo lo que hace en la vida. Ya sea en la pista o fuera de ella, en diferentes deportes o lo que sea", comentó. "Así que depende de lo que quieras hacer. Todo el mundo es diferente, es raro ver a alguien que se comprometa durante tanto tiempo en cualquier deporte".

"Es quizá uno de los pilotos más veteranos compitiendo en lo más alto de cualquier deporte en el mundo, y creo que ser capaz de hacerlo al nivel que lo ha hecho y continúa haciéndolo, es posible nunca se vuelva a ver, dentro de la Fórmula 1, y se si ve, va a ser extremadamente raro", explicó. "[Tengo] Mucho, mucho respeto por ese tipo de cosas, no tengo ni idea de si querré hacerlo dentro de 20 años, si todavía sigo fuerte, pero me encanta donde estoy ahora y si sigo haciendo algo así, ya veremos".

Junto a Lando Norris, Charles Leclerc y Esteban Ocon se mostraron igual de inseguros sobre la duración ideal de sus trayectoria en el Gran Circo, y el francés dijo que el récord de Fernando Alonso era "una carrera de ensueño para cualquier deportista o piloto", y añadió que no sabía si "seguiría corriendo a su edad pero, de verdad, su dedicación es algo que es un ejemplo para todos".

El monegasco indicó que es "difícil" imaginarse a si mismo dentro de 15 o 18 años todavía [compitiendo] en la Fórmula 1, pero también reveló que, en cualquier caso, está buscando un nuevo reto específico al final de su carrera: "Me encantaría seguir corriendo durante muchos años. Me gustaría experimentar otras cosas, como Le Mans, que es sin duda un lugar donde me veré corriendo algún día".

"Mientras esté motivado, correré. Y me encanta lo que hago, así que por ahora eso es lo que quiero hacer durante el mayor tiempo posible", sentenció.

