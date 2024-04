Alonso explica la decisión de renovar con Aston Martin y seguir en F1

Fernando Alonso ha renovado con Aston Martin por al menos otros dos años más, hasta finales de 2026, y seguirá en la Fórmula 1 para las que serán sus temporadas 22 y 23 en esos dos cursos. Y tras el anuncio, el equipo organizó una videollamada con los medios de comunicación, en la que el piloto explicó su decisión.

La noticia: Fórmula 1 Fernando Alonso renueva con Aston Martin F1 con un acuerdo multianual

¿Fue fácil o difícil para Fernando Alonso quedarse con Aston Martin en F1?

Esa fue la primera pregunta, y Fernando Alonso lo dejó claro: "No fue difícil. Creo que no cambió mucho desde cuando hablamos en febrero, en la presentación del coche. Ahí dije que necesitaba pocas carreras o pocas semanas para realmente pensar en mí mismo, en si estaba listo para estar más años en la Fórmula 1, porque los calendarios son un poco más intensos ahora, los coches también, el compromiso".

"Mi amor por la Fórmula 1 y mi amor por Aston Martin no cambió, pero quería en esas semanas hablar conmigo mismo y tomar la decisión y comprometerme. Obviamente la Fórmula 1 ocupa todo tu tiempo, se lleva tu energía. Tienes que dejar de hacer básicamente todo en la vida al seguir corriendo,y quería hablar conmigo mismo por si estaba listo para hacerlo".

¿Cuándo y por qué decidió Alonso renovar con Aston Martin?

Alonso explicó que quedarse en Aston Martin era una decisión lógica y natural, y que fue el equipo que más interés mostró y al que debe lealtad.

"Una vez que tomé la decisión, creo que fue después del GP de Australia o algo así, me senté con Aston, que, insisto, era lo que había dicho en febrero, que serían mi prioridad", continuó. "Y sí, no fue muy difícil. Creo que ambos queríamos lo mismo. Yo quería seguir corriendo con Aston Martin, y ellos también querían mantenerme en el coche. Cuando dos partes quieren algo, en algún momento alcanzas un acuerdo. Así que estoy extremadamente contento de seguir corriendo y de seguir haciéndolo con este equipo, con el que me siento en casa".

"Fue también por lealtad que quería expresar a mi equipo. Un año y medio atrás, empezamos juntos y logramos muchas cosas. Algunas de ellas, probablemente, sin precedentes, en cuanto al avance que hizo la escudería en tan poco tiempo".

"Y creo que sentí como que solo era el inicio. No podía ser este el final para mí y Aston Martin, así que sí, súper contento, emocionado".

"También para la gente en la fábrica, para el equipo, para nuestros compañeros. Tenemos buenos compañeros en el equipo, estoy muy orgulloso de ellos también, y de todos nuestros sponsors. Así que sí, se puede decir que la decisión lógica y natural era esta, seguir continuar corriendo y continuar corriendo con Aston Martin. Fue muy fácil".

Cuando le preguntaron si había hablado con Mercedes o Red Bull, dijo: "También hablé con otras personas, sí. Creo que es normal cuando entras en negociaciones, tienes que equilibrar un poco lo que es el mercado, era bueno escuchar a los demás también. Es simplemente el procedimiento normal y creo que es justo también escuchar todas las propuestas y para ver cómo se mueve el mercado, pero no sé, en mi cabeza después era lo lógico para mí quedarme. Al final también era el lo mejor. Me sentía más querido en Aston Martin que en ningún otro sitio, así que todas las conversaciones que tuve acabaron sin concretarse en nada. En otros lados tal vez se necesitaba más tiempo, todo ese tipo de cosas, mientras que en Aston era un deseo claro de trabajar juntos, que era el mismo que yo tenía. Así que por eso fue muy fácil".

Las reglas de 2026 de la F1, un importante atractivo para Alonso

"Sí, era un punto importante", respondió cuando le preguntaron si había sido clave que Aston Martin le ofreciera varios años de contrato. "No voy a mentir. Creo que comprometerme con un proyecto de un año, no tenía sentido para mí. No es que tuviera una propuesta de un año en otro equipo ni nada de eso. Es sólo que... Le dejé muy claro a Aston en las primeras conversaciones que lo atractivo de este proyecto es todo lo que estamos construyendo. La nueva fábrica el año pasado, el túnel de viento este año, el nuevo reglamento de en 2026 y la llegada de Honda como socio. Y creo que eso era para mí una necesidad. Creo que realmente empezar una nueva era de reglas con un nuevo proyecto, con un nuevo túnel de viento, y también con Honda como socio, era algo para mí que era muy, muy importante. Y parte de la decisión de quedarme en Aston es porque están con Honda para 2026, es porque están con Aramco, el mayor y el mejor socio del mundo. Tenemos gente increíble y con talento en el equipo ahora, la parte técnica, que se beneficiarán del nuevo túnel de viento y las nuevas instalaciones en Silverstone. Así que había un montón de factores que hicieron 2026 muy atractivo con Aston. Y sí, eso era una cosa, pero no es sólo 26, es un proyecto de por vida en cierto modo para mí. Es el contrato más largo que he firmado en mi carrera".

"Esto es algo que me mantendrá ligado al Aston durante muchos, muchos años. Vamos a ver qué papel, vamos a ver cuántos años más voy a pilotar. Pero incluso después de pilotar, utilizaré más de 25 años de experiencia en Fórmula 1 más otros 10 o 15 fuera de la Fórmula 1, unos 40 años de experiencia en el automovilismo en beneficio de un equipo que me ha dado esta oportunidad ahora en este momento de mi carrera. Así que esto también es muy atractivo para mí y sí, estoy muy motivado para lo que vendrá los próximos años".

Minardi. Ahora, con el Aston Martin AMR24 con el que compite este año, ¿cuántos coches ha pilotado en la categoría reina?

Mira todos los coches de Fernando Alonso en Fórmula 1 y sus resultados: