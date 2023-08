Norris sostiene que el McLaren F1 aún no se adapta a su estilo

McLaren ha dado un gran paso adelante con su coche tras estrenar la primera parte de su esperado paquete de mejoras en el Gran Premio de Austria. Gracias a las actualizaciones, Lando Norris ha terminado segundo tanto en Silverstone como en Hungaroring, antes del parón veraniego de la Fórmula 1.

Sin embargo, el piloto británico insiste en que la forma de pilotar el coche sigue sin encajar con su propio estilo, y que lo mismo le ocurre a su compañero de equipo, Oscar Piastri.

"No es sólo mi gusto, también es el de Oscar porque tenemos comentarios bastante parecidos", dijo Norris cuando se le preguntó qué necesitaba para que el coche se adaptara a él. "Igual que el año pasado, incluso cuando conducía Daniel Ricciardo, teníamos muchos comentarios similares, cada día, cada fin de semana. Es difícil de describir. Tienes que conducirlo de una manera. Pero también es una forma en la que no quiero pilotar.

"No me gusta pilotar el coche de la forma en que tengo que hacerlo ahora. Siento que no es para mis puntos fuertes en absoluto. Quiero ser capaz de llevar una velocidad mínima y [una trayectoria] de 'U' en una curva. Y lo último que puedo hacer ahora es tomar una curva en 'U'. Tengo que tomarla en 'V' más que nunca, y nunca me ha gustado hacerlo".

Explicando los puntos fuertes del paquete actual, Norris dijo que la frenada destaca en el coche: "Básicamente, al coche sólo le gusta ir en recta", dijo. "Es decir, ¡ni siquiera es muy rápido en velocidad punta! Pero somos muy buenos en frenada en recta, por eso hemos sido tan rápidos en mojado a veces. Yo no diría que somos rápidos en esas condiciones generalmente, somos rápidos en mojado cuando frenar es clave, como en Mónaco. Aumenta la temperatura de los neumáticos, y la confianza".

"Ahí es cuando somos rápidos, pero no lo somos realmente en las curvas con la pista mojada. Así que hay ciertas cosas que nos permiten ser competitivos. Pero es sólo para poder tener margen para hacer diferentes trayectorias y conducir de diferentes maneras. Si cambian el viento o las condiciones, las cargas de combustible o la degradación de los neumáticos, siempre tenemos que conducir de una manera específica", siguió.

"Y no es una forma que me guste actualmente, es una a la que me he tenido que adaptar. Todavía tengo que adaptarme mucho como piloto, y está muy lejos del coche que quiero poder pilotar", siguió de forma clara.

El piloto de 23 años también señaló que las curvas lentas no son un punto fuerte del coche, al mismo tiempo que reconoció que otros equipos tienen problemas similares: "No creo que sea específicamente [nosotros], porque muchos de los comentarios que sé que tienen otras personas son los mismos en cierto modo", dijo.

"Pero somos uno de los coches más lentos en las curvas lentas, y también es por estas razones, es sólo que no son tan malas. Es un área que ha sido mala para nosotros en los últimos cinco años y que realmente no hemos abordado bien. Y en ningún momento hemos dicho: 'Vaya, a baja velocidad somos fuertes, ahora vamos a trabajar a alta velocidad'".

"[El McLaren] siempre ha sido bueno en alta velocidad y pobre a baja. Pero, en general, con estos neumáticos es muy difícil combinarlo. [A los coches] sólo les gusta ir en recta en cualquier punto, no les gusta tomar curvas. Así que tienes que hacer el monoplaza un poco en torno a esto, pero cuanto mejor hagas el coche, menos estrés puedes poner en los neumáticos y cosas por el estilo", añadió.

Preguntado sobre cómo se puede solucionar el problema, dijo: "Supongo que es [con] la aerodinámica. Pero al mismo tiempo es una característica de manejo, que yo diría que no tiene todo que ver con la aerodinámica, a pesar de que es la forma más fácil de simplemente añadir carga y de añadir rendimiento absoluto".

"Creo que incluso si decimos que tenemos la misma carga que un Red Bull a baja velocidad, no creo que tengamos el equilibrio adecuado del coche [en esas condiciones], lo que creo que también es una limitación para nosotros. No pienso que se trate sólo de mirar aerodinámicamente cómo rendimos, sino también mecánicamente, y unirlo todo e idear pequeños trucos que otros equipos tienen para acelerar el rendimiento a baja velocidad", finalizó.