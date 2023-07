Norris cree que Hamilton debería haber recibido más sanciones

IMPORTANTE: Tras la carrera, Aston Martin protestó ante la FIA por posibles excesos de límites de pista no sancionados, los comisarios aceptaron la protesta y tras revisar más de 1200 casos varios pilotos fueron penalizados y cambiaron los resultados del Gran Premio de Austria.

Aquí, toda la información: La FIA sanciona a varios pilotos y cambia el resultado de Austria F1

La polémica de los límites de pista siguió siendo protagonista este domingo en Red Bull Ring, hasta ocho pilotos recibieron penalizaciones por exceder los límites de pista, incluido Lewis Hamilton.

Aunque el de Mercedes recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista en la curva 10, Lando Norris cree que debía recibir más sanciones debido a sus continuas pasadas de largo cuando el de McLaren iba por detrás suyo en la primera parte de la carrera.

"Estaba comentando en directo cada curva. Y él [Hamilton] sólo recibió una penalización de cinco segundos. Tal vez debería haber comentado más curvas", dijo Norris a Sky Sports F1. "Hizo como cuatro límites de pista en una vuelta".

Hablando con los medios de comunicación después de la carrera, Norris entró más en detalle, y aunque no culpó totalmente a Hamilton por ello, dijo que el piloto de Mercedes tomó muchos riesgos que podrían haber recibido más sanciones.

"No lo pensaba, lo sabía [sobre los límites de la pista de Hamilton]", dijo Norris. "Si te vas largo te sancionan, pero por alguna razón él no fue sancionado, así que estoy un poco confuso".

"Yo sólo estaba detrás de Lewis y lo siento por él porque tenía un coche detrás, no puedo describir lo que debía estar sintiendo en ese momento, para él sería complicado mantenerse por delante de un coche más rápido que además tiene DRS y te empuja en cada curva".

Norris cree que ni siquiera las escapatorias de grava de las curvas 4 y 6 son suficientes debido a la pequeña franja de hierba que hay entre la pista y la grava, que permite a los pilotos correr con el riesgo de superar los límites de la pista sin un daño realmente grave como sería un abandono.

"Como piloto, queremos poner grava ahí [curvas 9 y 10] al igual que tenemos en la salida de la curva 4 y en la salida de la curva 6, pero incluso ahí nos penalizan porque hay un espacio de 2 cm que te permite estar por encima de la línea blanca y aún así no tocar la grava", explicó.

"Nos penalizan aunque hagamos eso. Para mí es una tontería, deberíamos poder usar la grava como límite y si te vas a la grava la has cagado, cometes un error, te sancionan".

"No se puede hacer eso en todas partes ya que aquí corre MotoGP y la razón por la que no se puede hacer eso en las dos últimas curvas es por MotoGP y ahí es donde la mayoría de los pilotos infringen los límites de la pista".

"No depende de mí que se me ocurra algo, depende de todos los demás mantenerse dentro de los límites de la pista. Estoy seguro de que estaría diciendo otra cosa si hoy me hubieran penalizado".

"He arriesgado mucho menos en las últimas curvas, pero eso lo pueden hacer todos. Es difícil, sobre todo cuando estás empujando y tratando de mantenerte por delante y competir con otros coches".

"Creo que lo estoy haciendo parecer más fácil de lo que es y no quiero hacerlo, pero al mismo tiempo, si no puedes mantenerte en la pista, tienes que ir más despacio", concluyó el de McLaren.