Sainz, molesto: "Tras jugar en equipo, que se me comprometiese así..."

Carlos Sainz logró un cuarto puesto en el GP de Canadá que no refleja su gran rendimiento este domingo. Ferrari no quiso aplicar órdenes de equipo cuando en el primer stint parecía más rápido que su compañero Leclerc, y al final no pudo hacer nada para frenar al Red Bull de Checo Pérez, que le bajó del podio.

Durante el primer stint, Ferrari se encargó de aclararle por radio que mantuviera el 'Plan A' y no atacara, mientras el #55 decía que le dejaran intentarlo, que podía ir a por Max Verstappen. Luego, el madrileño tuvo mala suerte cuando no pudo entrar a boxes al inicio del Virtual Safety Car de la vuelta 15 y se vio obligado a esperar detrás de Charles Leclerc en el doble (y doblemente lento) pitstop que hizo el equipo italiano. Ahí, en la calle de boxes, preguntó por qué no se habían quedado en pista, como habían hecho Verstappen, Pérez o Alonso, entre otros.

Ante los micrófonos, Sainz no pudo ocultar su malestar, y ante los micrófonos de DAZN F1 fue sincero: "Obviamente no estoy muy contento, creo que hoy había ritmo de carrera para mucho más que ser cuarto".

Luego, se mostró más molesto por el doble pitstop que por la orden de quedarse detrás: "Entonces todo lo que ha pasado... después de haber jugado en equipo en el primer stint y haber aguantado detrás de Charles como habíamos planeado y que se me comprometiese de esa manera con un primer pitstop detrás suyo y con un Virtual Safety Car que estaba acabando. Habré perdido 6-7 sgundos ahí, tres posiciones que luego he tenido que remontar".

Tuvo que adelantar en pista a Lewis Hamilton, Lando Norris y Sergio Pérez tras esa primera parada y al McLaren nuevamente tras la segunda al tener que cumplir una penalización de 5 segundos por superar en repetidas ocasiones los límites de pista. Luego, dejó además un genial rendimiento en su gran defensa ante Pérez en las últimas vueltas, haciendo un uso inteligente de DRS con un coche más lento.

"Durante esa remontada he tenido los límites de pista que me han penalizado cinco segundos. No sé, el caso es que hoy tenía mucho ritmo, estaba conduciendo bien, he hecho muy buenos adelantamientos, muy buena defensa, pero el resultado es cuarto, que no es lo que esperaba", comentó.

Cuando le preguntaron si quiere hablar con el equipo y dejar las cosas claras antes del GP de Gran Bretaña, contestó: "Habrá que analizarlo, ver qué se podría haber hecho diferente, pero claramente ahora mismo no estoy contento por cómo ha sucedido todo. Al final, cuando te ves con tanto ritmo y ves que estás jugando en equipo y te pasa eso, te quedas con cara... no quiero decir con cara de tonto, pero te quedas con una sensación muy amarga".

En su gran defensa ante Pérez, permitió que Leclerc se escapara por delante y el mexicano no pudiera darle caza, pero Sainz reconoció que no pensó en eso. "Ahí iba pensando más en mi podio que en Charles, pero seguramente le haya ayudado también", concluyó.

Por su parte, cuando se le mencionó el enfado de Sainz y se le preguntó si era posible un podio para Carlos, el director de Ferrari, Fred Vasseur, resumió: "Probablemente sí, su ritmo no estaba lejos del de Charles, pero tenemos que revisarlo, y creo que ha sido la estrategia correcta".

