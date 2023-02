Norris pone fecha a cuándo podrá luchar por el título de la F1

Cargar el reproductor de audio

Lando Norris cree que 2025 podría ser su gran año en la Fórmula 1. El piloto británico de 23 años está considerado como uno de los grandes talentos de la categoría y ya ha sido cortejado por equipos como Red Bull, por ejemplo. Sin embargo, renovó con McLaren a largo plazo siendo consciente de que será difícil colocarse en una posición privilegiada antes de 2025.

A principios de 2019 comenzó la reorganización del equipo de Woking. Andreas Seidl llegó como nuevo director de equipo, y en lugar de Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne, llegaron un Carlos Sainz y un Lando Norris que fueron claves en su recuperación. Esa temporada, McLaren también puso en marcha medidas de infraestructura entre bastidores.

Está previsto que el nuevo túnel de viento empiece a usarse en 2023 y eso significa que incluso el coche de 2024 podrá empezar a crearse con el nuevo equipamiento, aunque parece que para que tenga un efecto pleno tendrán que esperar al monoplaza de 2025.

¿Es esa fecha demasiado tardía para Norris? El mismo piloto inglés contestó: "Soy suficientemente paciente como para aguantar esos años. O mejor dicho, no para sentarme y esperar, sino para aprovechar al máximo esos dos años".

"Después de todo, sólo tengo 23 años y creo que aún me quedan muchos cursos por delante. Dentro de dos años tendré 25 y ese podría ser el año en el que realmente podamos luchar".

"Por supuesto, es un planteamiento complicado, porque soy una persona muy ambiciosa y quiero ganar de inmediato. Y claro, a veces te preguntas si no se puede hacer todo más rápido".

"También me siento muy cómodo aquí y tengo confianza en el equipo. Cuando podamos usar el nuevo túnel de viento, creo que será posible dar pasos adelante más grandes, para 2024 o 2025. Pero para eso aún falta un tiempo, pero el inicio de eso es ahora".

"Pero obviamente espero que 2023 sea mejor que el año pasado. Tuvimos un comienzo muy difícil, y luego Alpine nos bajó del cuarto puesto. Tenemos que conseguir ser el equipo que esté justo detrás de los tres primeros. Si este año volvemos a ser cuartos y lideramos la zona media, estará bien".

"Creo sinceramente que el cuarto puesto es un objetivo realista. No podemos esperar para estar a la altura de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Todavía no, no es algo realista. Aún nos queda mucho camino por recorrer para llegar a eso", concluyó un Norris que pese a tener sólo 23 años, ya parece uno de los pilotos más veteranos de la parrilla de la Fórmula 1.

Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren en la F1 2023

