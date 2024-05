Norris: "Ahora podemos decir que estamos ahí con Red Bull F1"

Lando Norris llegó a Imola con la energía al máximo después de haber ganado su primera carrera en la Fórmula 1 en el GP de Miami y, este domingo en el GP de Emilia Romagna, se quedó muy cerca de conseguir su segundo triunfo consecutivo, ya que terminó a sólo 0.7s de Max Verstappen.

Crónica de la carrera: Fórmula 1 Verstappen resiste y gana en Imola F1 con Norris pegado a él

Si bien es cierto que en la gran mayoría de la carrera fue el holandés quien marcó el ritmo, el McLaren gestionó mejor sus neumáticos y eso le permitió al británico presionar a Verstappen y luchar por la victoria, que según él, podría haber conseguido con "una o dos vueltas más".

"Me duele decirlo, pero una o dos vueltas más y creo que le habría alcanzado, es una pena".

"He luchado hasta la última vuelta, pero he perdido demasiado terreno con Max en la salida. Él estuvo mucho mejor que yo en el primer stint, pero en el segundo fuimos más fuertes. La primera mitad fue complicada y la segunda mucho mejor. Una o dos vueltas más habrían sido magníficas, pero hoy claramente no ha sido el día", dijo.

Pese a la decepción que supone acabar segundo y quedarse con la miel en los labios, Norris se mostró realmente satisfecho por el cambio que ha dado McLaren en los últimos meses, en los que ha pasado de luchar en la zona media de la parrilla a verse con posibilidades de ganar en prácticamente todos los circuitos independientemente de su configuración.

"Creo que estamos en un punto en el que podemos decir que estamos en la misma posición que Ferrari y Red Bull. Eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos ahora".

"El equipo está haciendo un trabajo muy bueno, como siempre. Nos concentramos en lo mismo, sólo que ahora luchamos por el primer o el segundo puesto".

"Siempre es una sorpresa decir que es frustrante no ganar. Pero después del fin de semana pasado y las mejoras que hemos hecho, es lo que teníamos que esperar", concluyó un Norris que tras estrenar las mejoras del equipo en Miami ha logrado una victoria y un segundo puesto.

Galería: las mejores imágenes de la carrera de F1 en Imola 2024

72

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!