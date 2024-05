Verstappen ganó Imola tras poner el "modo supervivencia" con Norris

Tras pasar una noche en la que durmió "siete horas" debido a sus turnos en las 24 Horas Virtuales de Nurburgring, el piloto neerlandés consiguió dominar los nervios del final de la carrera en el Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1 para certificar su 59ª victoria en la categoría. Max Verstappen pudo celebrar su triunfo en el circuito de Imola después del que consiguió en simracing y tras resistir los intentos de Lando Norris en los giros finales.

En el momento en el que se bajó de su monoplaza dio las primeras sensaciones sobre esa pelea contra el británico, quien cruzó la línea de meta a tan solo siete décimas de diferencia, y dijo a los micrófonos de DAZN F1: "Creo que no podía haber ido mejor, aunque ha sido muy difícil, los neumáticos estaban fríos al final, y estaba en modo supervivencia. No espera que [los McLaren] fueran tan rápidos con los medios, ni yo tener tantas dificultades con el duro, y si miras el inicio del fin de semana, este es un muy buen resultado".

El piloto de Red Bull trató de apretar en ese final de carrera en el que pasó de tener seis segundos de brecha con respecto al de McLaren a un suspiro, aunque es algo que tuvo que estar haciendo durante toda la cita: "Creo que durante toda la carrera he tenido que apretar a fondo para intentar abrir hueco, al principio creo que con los neumáticos medios éramos bastante fuertes".

"Con los duros, que son un poco más difíciles de gestionar, y especialmente en las últimas diez o quince vueltas, ya no tenía agarre y derrapaba mucho", dijo. "He visto que Lando [Norris] se acercaba, así que las últimas diez vueltas he ido a fondo, pero es muy difícil cuando las gomas ya no funcionan y tienes que ir a fondo".

"No podía permitirme cometer demasiados errores. Por suerte no los he cometido, y estoy muy contento de haber ganado hoy", comentó Max Verstappen antes de asegurar que hicieron modificaciones desde los entrenamientos libres. "Hemos cambiado muchas cosas en el coche. No teníamos mucha información de cara a la carrera, quizá por eso con los neumáticos nos resultó un poco más difícil, pero creo que desde donde empezamos el fin de semana hasta ahora, podemos estar muy satisfechos con una pole position y una victoria, así que me quedo con eso".

Galería: las mejores imágenes de la carrera en Imola

72

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!