Piastri, tras su accidente antes del GP de Australia: "No esperaba 100 kW extra"

El piloto de McLaren Oscar Piastri asegura que está "conmocionado y sorprendido" por el accidente previo a la carrera que le dejó sin poder tomar la salida del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, después de recibir un inesperado pico de potencia de su motor.

A unos 40 minutos del inicio de la carrera, Piastri salió del garaje para realizar las habituales vueltas de reconocimiento hasta la parrilla mientras los equipos completan sus últimas comprobaciones. Pero al salir de la curva 4 a izquierdas, Piastri perdió repentinamente el control de su McLaren al cruzar los pianos de la salida, con su MCL40 girando y desviándose hacia el muro situado a la izquierda de los pilotos.

Piastri, que se había clasificado quinto, salió ileso, pero destrozó la parte delantera de su McLaren, con daños terminales en la rueda delantera derecha y la suspensión, lo que obligó al australiano a aparcar el coche en el lugar del accidente mientras se alejaba de la escena visiblemente abatido.

En sus primeros comentarios tras el incidente, Piastri dijo que estaba "conmocionado y sorprendido" por lo repentinamente que perdió el control del coche. "Estoy simplemente decepcionado", afirmó. "Una situación así no debería ocurrir. Así que, obviamente, es muy decepcionante".

"Quiero decir, sobre todo fue una mezcla de shock y sorpresa. Ya estaba cruzado antes siquiera de tener realmente la oportunidad de reaccionar. Todo pasó muy rápido. Pero chocar antes de la carrera o intentando llegar a la carrera es una situación que no debería ocurrir".

Foto de: Martin Keep / AFP via Getty Images

El incidente recordó en cierto modo al accidente del piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli en los Libres 3, cuando el italiano perdió el control de su coche tras acelerar a la salida de la curva 1 sobre los pianos y golpear un bache.

Cuando se le preguntó si existe una dificultad fundamental con los coches de Fórmula 1 de 2026 y su agresiva entrega de par, Piastri explicó que recibió una cantidad inesperada de potencia del motor Mercedes, aunque también quiso asumir parte de la responsabilidad.

"Teníamos un par de cosas pasando", explicó. "Creo que lo primero que quiero destacar es que ciertamente hubo una gran parte de culpa mía. Neumáticos fríos; he usado ese piano de salida en cada vuelta del fin de semana, pero no tenía por qué hacerlo. Al mismo tiempo, tenía unos 100 kW de potencia extra que no esperaba, lo cual no es insignificante".

"La parte difícil de aceptar es que todo estaba funcionando con normalidad. Es simplemente una consecuencia de cómo tienen que funcionar los motores con las reglas. Esa es la parte difícil de asumir. En cierto modo sería casi más fácil si simplemente dijéramos que eran neumáticos fríos y que fui demasiado optimista. Pero cuando añades otro factor como ese, siempre resulta aún más doloroso".