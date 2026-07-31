Norris explica su curioso enfoque de "aprendizaje" con sus compañeros en F1

Lando Norris, piloto de McLaren, ha admitido que su compañero de equipo, Oscar Piastri, le ha presionado "demasiado para mi gusto" y ha señalado que su gran rivalidad es un factor clave en su continuo crecimiento como piloto de Fórmula 1.

En una intervención durante el Festival de la Velocidad de Goodwood a principios de este mes, el británico reflexionó sobre su carrera en la F1. Tras debutar junto a Carlos Sainz en McLaren antes de formar pareja con Daniel Ricciardo, Norris se encuentra ahora en su tercera temporada consecutiva junto a Piastri.

Aunque en la F1 siempre se ha dicho que tu primer rival es tu compañero de equipo, desde sus inicios, Norris ha tenido un enfoque más centrado en el "aprendizaje".

"De Carlos en mis primeros años, de Daniel en los siguientes y ahora de Oscar: de estos chicos es de quienes más he aprendido, y además he disfrutado mucho pasando tiempo con todos ellos porque son personas increíbles", explicó el campeón de 2025.

"Estar con Carlos, estar con Daniel… Disfruté muchísimo de esos años y, luego, también obviamente de los últimos tres con Oscar. Él me ha exigido muchísimo, demasiado para mi gusto", decía entre risas.

Y añadió: "Pero eso es lo que necesitas en la F1; es lo que quieres. Me ha convertido en un piloto mucho mejor, sobre todo el año pasado. La rivalidad es la clave para convertirse, al mismo tiempo, en una mejor persona".

Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

La temporada 2025 de la F1 estuvo protagonizada por una intensa batalla entre los dos compañeros de McLaren, ya que ambos luchaban por su primer título de pilotos. En la segunda mitad de la temporada, Max Verstappen, con el Red Bull, se metió en la lucha después de una impresionante remontada que amenazó tanto a Norris como a Piastri.

La lucha se decidió en el último momento en el Gran Premio de Abu Dhabi, que puso el punto final a la temporada, y finalmente fue Norris quien se alzó con el título gracias a únicamente dos puntos de ventaja sobre el subcampeón Verstappen, mientras que Piastri acabó cayendo hasta el tercer puesto.

Por desgracia para la escudería de Woking, no han logrado trasladar ese rendimiento a la temporada 2026. Norris ganó el último Gran Premio de Hungría, consiguiendo así su primera victoria del año, tanto para él como para el equipo.

De cara al parón veraniego, Norris ocupa el quinto puesto en la clasificación con 128 puntos y Piastri es séptimo con 92 unidades. Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, es actualmente el líder del mundial con 219 puntos.