Norris culpa a "la degradación" de no haberse llevado la victoria

El piloto de McLaren se puso en cabeza tras una mala salida del poleman, Charles Leclerc, y a partir de ahí logró mantener bajo control la primera mitad de la carrera. Pero en el segundo ecuador de al misma fue adelantado por el ganador de la cita, Max Verstappen, y más tarde por Lewis Hamilton, que terminó segundo, pero que como fue descalificado, cedió su lugar a su compatriota.

Lando Norris finalmente acabó segundo en lo que fue su cuarto podio consecutivo en las carreras del domingo, algo que le dejó relativamente satisfecho. El británico culpó a la alta degradación y a las temperaturas de sus problemas: "Sí, sólo lideraba la carrera. Pude controlar, pero hoy no lo suficiente, pero estoy contento. Ha sido una buena carrera por mi parte".

"Conocíamos nuestras debilidades, sabíamos que iba a ser difícil hoy. Y [el problema] creo que era solo la degradación, porque el ritmo en las primeras diez vueltas de cada tanda era realmente bueno", aseguró. "Simplemente no pude aguantar lo suficiente. Así que lo que estamos consiguiendo es hacer un progreso cada fin de semana. Solo faltan algunos pasos más".

El piloto de McLaren se defendió con agresividad de Hamilton para intentar mantener la segunda plaza, pero finalmente utilizó el DRS para adelantarle a la salida de la primera curva. Carlos Sainz parecía tener ritmo para acercarse al inglés en los últimos compases de la carrera y luchar por el podio, pero el de Ferrari finalmente acabó a 4,4 segundos.

Lando Norris explicó su dura defensa ante su compatriota de Mercedes: "Tenía que intentarlo, ¿no? Pero no pude lograrlo. No me quedaban suficientes neumáticos ya al final, ya viste lo rápido que se alejó al pasarme. Así que ya sabes, siempre tenía que vigilar mi propia carrera".

"Lo hice lo mejor que pude. Tenía que apretar y cuidar los neumáticos, y hoy era muy difícil. Si la pista hubiera estado más fría, nos habría ido mejor, pero no ha sido así. Aunque en general estoy contento".

"El equipo ha hecho un trabajo excelente para terminar en el podio. Ha sido mejor de lo que esperábamos de este fin de semana. Así que muy contento", concluyó un positivo Lando Norris.

