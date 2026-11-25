Fórmula 1 GP de Las Vegas

Norris cree que la F1 de 2030 superará incluso la locura de Las Vegas

Lando Norris cuestiona la cifra de 352 adelantamientos en Las Vegas y asegura que "algunos adelantamientos no eran adelantamientos" con el reglamento de 2026.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 25 nov 2026, 17:14

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El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 dejó unas cifras espectaculares: 352 adelantamientos y 35 cambios de líder en 50 vueltas, pulverizando el récord histórico de adelantamientos del campeonato.

Sin embargo, Lando Norris, segundo clasificado, no estaba del todo convencido de lo que representaba esa cifra desde dentro del monoplaza. Durante la rueda de prensa de la FIA posterior a la carrera, tras terminar a 0,639 segundos de Max Verstappen, el piloto de McLaren cuestionó esas cifras, argumentando que las diferencias de velocidad provocadas por el uso de la batería hicieron que muchos de los adelantamientos del sábado por la noche estuvieran lejos de ser auténticas maniobras de competición.

"Max lo ha explicado bien", dijo Norris, en referencia a las palabras previas de Verstappen, que comparó el constante intercambio de posiciones gracias al rebufo en el Strip con "jugar al Mario Kart".

"Desde el punto de vista de las carreras, visto desde fuera, estoy seguro de que probablemente haya sido la mejor carrera de la historia de la Fórmula 1. Nunca sabías qué iba a pasar. Había adelantamientos que surgían de la nada".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Sin embargo, al volante, la sensación era mucho menos natural**. "El problema es que, a veces, tienes una diferencia de velocidad de 20 o 30 km/h respecto a otros pilotos, especialmente en nuestro caso, y algunos adelantamientos no eran adelantamientos: pulsas el botón de potencia extra y pasas a alguien"**, explicó Norris.

McLaren sufrió especialmente esa debilidad en las rectas durante todo el fin de semana. Apenas un día después de que Norris calificara al MCL40 de "horrible en las rectas", tras perder casi ocho décimas respecto a Andrea Kimi Antonelli en el tercer sector de la clasificación mientras llevaba una bolsa de plástico enganchada bajo el fondo plano, el británico cayó fuera de los diez primeros en los compases iniciales de la carrera mientras trataba de averiguar dónde utilizar su energía eléctrica.

Aun así, mantenerse al margen de los incidentes acabó teniendo una gran recompensa: los errores de George Russell en la vuelta 48 y de Antonelli en la 49 permitieron a McLaren terminar segundo y tercero con Norris y Oscar Piastri, logrando su primer doble podio desde el Gran Premio de Miami, disputado en mayo.

Norris cree que la F1 de 2030 puede mantener el espectáculo sin artificios

Pese a cuestionar la autenticidad de los adelantamientos propiciados por la potencia eléctrica en 2026, Norris tampoco quiso restar mérito a todo lo que se vio en Las Vegas.

Con las bajas temperaturas del asfalto del desierto evitando el sobrecalentamiento de los neumáticos al rodar en aire sucio, el británico defendió que el Strip seguiría ofreciendo constantes batallas rueda a rueda sin obligar a los pilotos a gestionar continuamente sus reservas de energía eléctrica.

"Pero las carreras seguían siendo buenas", dijo Norris. "Sigues luchando por posición y hay muchas cosas positivas, pero estoy seguro de que, si no tuviéramos la batería tal y como la tenemos ahora, seguiría habiendo la misma cantidad de adelantamientos".

Lando Norris, McLaren

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Nosotros, como pilotos, lo disfrutaríamos todavía más porque podríamos apretar e ir a fondo sin tener que pensar en la recuperación de energía, en la batería, en cuándo desplegar energía y cuándo no, y en todas esas cosas", añadió.

"Así que sí, lo que intento decir es que podría haber sido incluso mejor. Imaginaos entonces en 2030... ¡Dios mío, va a ser la mejor carrera que hayáis visto jamás!".

La predicción de Norris para 2030 cobra especial relevancia tras el importante avance del viernes en Nevada, donde la FIA anunció un principio de acuerdo unánime sobre un reglamento para 2030 que contempla monoplazas más ligeros, motores V8 turboalimentados de 2,1 litros más sencillos, combustibles sostenibles y una menor complejidad de los sistemas híbridos, a la espera de la votación del Consejo Mundial del Motor del próximo mes en Shanghái.

Por ahora, dos podios consecutivos, incluida su victoria en Sao Paulo, permiten a Norris igualar a Russell con 264 puntos, a solo tres de Lewis Hamilton, tercero en el Mundial, mientras que McLaren ha reducido de 17 a nueve puntos (440 frente a 431) su desventaja respecto a Red Bull en el campeonato de constructores antes de las dos últimas citas en Qatar y Abu Dhabi.

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