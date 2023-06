Norris critica a la FIA por su sanción: "No tiene sentido para mí"

Lando Norris fue sancionado por conducir demasiado lento con el coche de seguridad en pista en la vuelta 12 al intentar abrir hueco con su compañero de equipo Oscar Piastri para que McLaren pudiese realizar una doble parada en boxes. Los comisarios de la FIA sancionaron por ello al británico con cinco segundos por "conducta antideportiva".

"El piloto redujo la velocidad bajo el Safety Car para evitar un retraso en su 'doble' parada en boxes".

"Durante el periodo del coche de seguridad, el piloto redujo la velocidad para permitir que se formara un hueco entre su compañero de equipo y él. Al hacerlo, frenó a los coches de detrás".

"Había una diferencia significativa de velocidad entre el coche 4 (Norris) y el 81 (Piastri) entre las curvas 10 y 13 (aproximadamente de 50 km/h)".

"El artículo 12.2.1.l del ISC se refiere a 'cualquier infracción de los principios de equidad en la competición, comportamiento de forma antideportiva o intento de influir en los resultados de una competición, de forma contraria a la ética deportiva'".

Cuando Motorsport.com le preguntó por lo que había sucedido, Norris dijo no tener ni idea de por qué había sido sancionado: "El equipo no me lo dijo, así que no tengo ni idea de por qué me sancionaron", respondió.

Una vez que se le informó, dijo: "Sólo me dijeron que entrase a boxes como tres segundos antes de llegar al pitlane. En ese momento ya estaba ahí, así que para mí no tiene sentido".

"Hay muchas ocasiones en las que vas lento con el VSC. Así que, si me sancionan hoy, también deberían sancionarme por los últimos tres años, y lo mismo deberían hacer con los demás".

"Pero no, no creo que haya hecho nada malo", añadió.

La penalización de tiempo se añadió a su tiempo al final de la carrera y eso provocó que bajase de la novena a la 13ª posición, anulando así sus esfuerzos por sumar puntos después de una tensa batalla en la zona media con Esteban Ocon, de Alpine, y Valtteri Bottas, de Alfa Romeo.

A pesar del resultado, Norris dijo que el GP de Canadá había sido su mejor carrera en lo que va de 2023: "Yo diría que ha sido mi mejor carrera del año".

"Perdí una posición [con Piastri] pero la recuperé. Todos mis adelantamientos han sido en la horquilla, tenía mucha confianza en las frenadas".

"El ritmo ha sido bueno, no diría que increíble, pero sí lo suficiente como para aguantar al Alfa Romeo y al Alpine y tener la oportunidad de, al menos, competir con ellos", concluyó.