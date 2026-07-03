Por qué McLaren no tendrá el nuevo motor de Mercedes en Silverstone

Mientras Audi y Ferrari introdujeron sus primeras mejoras ADUO de la temporada en Barcelona y Spielberg, respectivamente, Mercedes también llegó a Austria con una nueva especificación de su unidad de potencia.

Sin embargo, en el caso de Mercedes no se trataba de una evolución ADUO, sino de una actualización centrada en la fiabilidad, después de los numerosos abandonos sufridos a lo largo de la temporada. El último ejemplo fue el abandono de Andrea Kimi Antonelli en Barcelona con el equipo oficial.

La mayoría de los equipos cliente de Mercedes montan ya este fin de semana la nueva unidad de potencia. Antes de la única sesión de entrenamientos libres en Silverstone, los pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, estrenaron varios componentes nuevos, entre ellos el motor de combustión interna y el turbocompresor.

Carlos Sainz también montó una unidad de potencia completamente nueva después de los problemas sufridos en Austria, aunque su compañero en Williams, Alex Albon, continúa utilizando la misma especificación que empleó en Spielberg.

Eso significa que McLaren es el único equipo cliente de Mercedes que no utiliza la nueva especificación de la unidad de potencia con ninguno de sus pilotos en el Gran Premio de Gran Bretaña, tal y como confirmó Zak Brown durante la rueda de prensa de la FIA del viernes.

"Necesitamos montar el nuevo motor de Mercedes. Somos el único equipo que todavía no lo tiene, aunque nos llegará muy pronto", explicó el CEO de McLaren.

"Por supuesto que nos gustaría tenerlo. Siempre que sabes que hay una mejora de rendimiento disponible y aún no está en tu coche, quieres disponer de ella cuanto antes.

"Pero no diría que sea una frustración. Es simplemente la situación que hay. Seguimos trabajando y empujando al máximo. Lo llevaremos detrás [en nuestros coches] dentro de muy poco".

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Esta situación recuerda inevitablemente al inicio de la temporada, cuando McLaren explicó que estaba sufriendo las desventajas de ser cliente de Mercedes por primera vez, especialmente en lo referente al flujo de información y a una curva de aprendizaje distinta a la del equipo oficial.

Sin embargo, Brown dejó claro que ahora el escenario es completamente diferente. Según explicó, todo se debe al kilometraje acumulado por los motores actuales y a que McLaren todavía no ha alcanzado el momento adecuado para sustituirlos.

"Hay que ir completando los ciclos de uso de los motores y a los nuestros aún les queda vida útil, así que debemos esperar hasta que toque hacer el cambio.

"Williams recibió el suyo porque Carlos tuvo aquel problema y necesitó cambiar el motor. No recuerdo exactamente cuál era la situación de Alpine, pero creo que ellos también han utilizado ya dos. Simplemente es una cuestión de calendario y de cuándo toca hacer el relevo".

Si se analiza el kilometraje acumulado durante la temporada 2026 de Fórmula 1, Alpine es, con diferencia, el equipo cliente de Mercedes que más kilómetros ha recorrido, en parte debido al elevado número de abandonos que ha sufrido McLaren.

Williams aparece algo más abajo en esa clasificación, lo que también explica por qué Albon todavía no ha estrenado la nueva especificación.

Si McLaren suma un buen número de kilómetros durante el fin de semana de Silverstone, Brown espera que tanto Lando Norris como Oscar Piastri monten la nueva unidad de potencia antes de la siguiente cita del campeonato, el Gran Premio de Bélgica.

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"La quieres tan pronto como sea posible, pero también tienes que completar los ciclos previstos para los motores. Evidentemente puedes adelantar o retrasar algunas cosas, pero la tendremos pronto, esperamos que para la próxima carrera".

Spa-Francorchamps es uno de los circuitos más sensibles a la potencia del calendario, por lo que introducir una unidad de potencia nueva antes del Gran Premio de Bélgica parece el momento más lógico.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ya explicó en Austria que montar un motor nuevo suele aportar un pequeño beneficio de rendimiento, ya que una unidad de potencia pierde varios caballos a medida que acumula kilómetros.

Más allá de la propia especificación del motor, el jefe de McLaren, Andrea Stella, también reveló que alrededor del 30% del tiempo que pierden respecto a Mercedes se produce en las rectas.

McLaren sigue investigando el origen de ese déficit, aunque Stella reconoció abiertamente que una parte importante se debe simplemente a la resistencia aerodinámica (drag) de su monoplaza.