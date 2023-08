Newey ve a Verstappen claramente entre los mejores de la historia en F1

El equipo de Milton Keynes ha ganado las 13 primeras carreras de la temporada 2023, y Verstappen logró su novena victoria consecutiva en Zandvoort, en su carrera de casa, el pasado fin de semana.

El holandés y su equipo van a añadir dos mundiales más al total personal de Newey, que también se coronó con Williams y McLaren.

Newey cree que en su camino hacia su tercer título, Max Verstappen tiene que ser considerado entre los mejores.

"Max es claramente uno de los grandes de todos los tiempos y está en su mejor momento", dijo a Motorsport.com. "Desde que ganó el campeonato en 2021 creo que se quitó mucha presión de encima, y su pilotaje ha mejorado mucho por ello".

"Está totalmente en sintonía, afinado. Lo que pasa con Max, como con todos los grandes de verdad, es que tienes la impresión de que casi pilota el coche en automático, lo que le deja mucha capacidad de procesamiento para pensar en todo".

Newey admitió que incluso para él, que tiene una extensa carrera con varios años dominantes para pilotos de la talla de Nigel Mansell en Williams y Sebastian Vettel en Red Bull, la temporada 2023 es algo especial.

"Tanto para el piloto como para el equipo, lograr ese nivel de consistencia y fiabilidad es fantástico", afirmó.

Christian Horner, director de Red Bull Racing, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, y Adrian Newey, jefe técnico de Red Bull Racing

"Nunca en mi carrera he estado asociado a un equipo en el que hayamos conseguido ganar las 13 primeras carreras. Otras veces han sido como las seis primeras o algo así, pero nada como esto".

"El equipo está trabajando muy bien, es un tributo a que todo el mundo está haciendo su trabajo".

"Pero lo curioso es que ya he estado antes en esta situación, en la que no haces nada diferente conscientemente, simplemente todo encaja".

A la pregunta de si el hecho de que Red Bull dejase pronto el desarrollo del 2023 podría permitir a otros ponerse al día en la última parte de la temporada: "Posiblemente. Me imagino que la mayoría de los equipos ya están probablemente también pensando en el próximo año".

"Así que, ¿cuánto desarrollo tendrán otros equipos de aquí a final de año? No lo sé. En nuestro caso, obviamente, estamos centrados en el año que viene".

Newey reconoció que el equipo no acertó del todo con la estrategia de neumáticos de Verstappen en la lluvia de Zandvoort, mientras que Sergio Pérez terminó solo cuarto tras una accidentada carrera. Ambos pilotos cambiaron a neumáticos de lluvia justo antes de la bandera roja.

"Obviamente, viéndolo a posteriori, lo correcto era parar [a poner intermedios] en la primera vuelta", analizó. "Pero no estaba claro. Paramos a Checo un poco tarde, en el último minuto, por lo que los neumáticos no estaban listos, y a Max en la vuelta siguiente, que fue lo suficientemente buena. Los que se quedaron fuera para una vuelta extra después de eso, sufrieron".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Y luego fue un poco conservador tal vez volver a los de seco, pero podíamos darnos el lujo de ser porque teníamos suficiente margen".

"Al final pusimos intermedios, que era lo obvio, en la vuelta correcta. Luego el paso a los de lluvia extrema con Max pudimos hacerlo sin perder posición".

"Checo obviamente se había salido. Y el problema es que sabíamos que había una posibilidad razonable de bandera roja, pero igualmente, si te quedas fuera y no la hay, pierdes. Así que es una de esas situaciones difíciles".

Pérez sobrevivió a un trompo y al toque con la barrera Tecpro y a un roce con el muro en la entrada a boxes. Afortunadamente, el equipo pudo atender el coche del mexicano bajo bandera roja antes de que se reanudara la carrera.

"Hubo un poco de daños en el alerón de viga que, obviamente, logramos reparar bajo la bandera roja", dijo Newey.

"Si no hubiera habido bandera roja, ¿habría llegado a meta sin caerse a pedazos el coche? No lo sé. Si no hubiera habido bandera roja, habría estado al borde de la integridad estructural".