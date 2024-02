Newey relata cómo se gestó el dominio de Red Bull en la F1

El equipo Red Bull consiguió crear un diseño de monoplaza que dominó desde el principio de la nueva era de la Fórmula 1, con el regreso del efecto suelo. A lo largo de los dos años con esa normativa, el conjunto de Milton Keynes se hizo con todos los títulos mundiales, además de sumar 38 victorias de las 44 posibles, por lo que todos se preguntan cómo lo hicieron posible.

Descubre más sobre el equipo Red Bull en la Fórmula 1: Fórmula 1 Wache elogia a Newey y explica cuál es su aportación a Red Bull F1

Uno de los que podría responder a esa pregunta es Adrian Newey, conocido por sus radicales conceptos que parecen funcionar siempre y dar una ventaja técnica a su escudería, y tras reconocer que le gusta esa época en la que la categoría experimenta cambios en las reglas, explicó cómo se las ingeniaron en Milton Keynes para hacer de su coche uno que no tuviese rivales.

"En la temporada 2022 se produjo el mayor cambio reglamentario en cuanto a chasis desde 1983, con la vuelta a los coches [con túneles] Venturi", indicó la brillante mente a Top Gear. "Pensamos que al empezar el segundo año, sin apenas cambios en el reglamento durante el invierno y con lo que en realidad es un coche evolucionado, nuestra ventaja disminuiría, si no desaparecería, pero está claro que no ha sido así".

"Siempre me han gustado los cambios de reglamento", expresó el británico. "No solo por las lagunas que puedan existir, sino por averiguar las exigencias del reglamento, cómo afectan a los principios fundamentales del diseño del coche. Para 2022, había algunas cosas que teníamos que hacer de forma diferente".

Y ahí fue donde se aventuró a detallar cómo se adaptaron para hacer del RB18 y RB19 unos coches casi imbatibles: "Fue el regreso del efecto suelo, y yo era consciente de las trampas después de haber trabajado en IndyCar con ese formato [durante los años ochenta]. El rebote no se debe simplemente a la forma aerodinámica del coche".

"Hay otros factores [como las características de la suspensión o la rigidez de la carrocería], y cuando diseñamos el RB18 lo tuvimos muy en cuenta", reveló Adrian Newey. "Tuvimos un poco de porpoising al principio, pero ya lo teníamos controlado en la primera carrera. Simular el rebote en un túnel de viento, y más aún en CFD, no es fácil".

"Es un problema transitorio, y no hay movimiento del coche con respecto al asfalto. No lo ves si no lo buscas", dijo. "Eso es lo que pasa con todas las herramientas de simulación. Dependen de lo que pongas en ellas, si no buscas en el lugar adecuado y no pones las cosas correctas, no obtendrás las respuestas ideales".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!