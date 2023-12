Newey apoya los planes de la F1 para aumentar la aerodinámica activa

La Fórmula 1 cuenta desde hace tiempo con un sistema de aerodinámica activa en los coches (el DRS, por ejemplo, se utiliza desde 2011), pero se prevé que esa apuesta aumente con el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026.

La FIA y el promotor del campeonato están ultimando las normas de diseño de 2026 en adelante, año en el que también se introducirán nuevos motores híbridos más simplificados.

Las primeras ideas, como un DRS inverso para posiblemente frenar a un coche que va líder, se han desechado rápidamente, pero el director de diseño de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo recientemente que "definitivamente habrá un cambio de incidencia del alerón en las rectas para lograr una baja resistencia aerodinámica" y "habrá algo equivalente al DRS actual", que posiblemente también se utilice cuando los coches estén en las curvas.

Cuando se le preguntó sobre la idea de ampliar el uso de la aerodinámica activa en la F1 en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el director técnico de Red Bull, Adrian Newey, respondió: "No me preocupa. La aerodinámica activa se utiliza para compensar la falta de energía de la unidad de potencia, por lo que no creo que eso sea malo en absoluto".

"Intentar conseguir una mayor eficiencia aerodinámica es claramente un buen objetivo. ¿Y por qué no debería formar parte de ello la aerodinámica activa? Al fin y al cabo, ya forma parte de ello en los coches de carretera".

"Se ven muchos coches con alerones que suben y bajan en la zona del maletero y demás. Así que, ¿por qué no tener eso en las carreras? La aerodinámica activa tuvo mala fama cuando los alerones se caían en los años 60, pero ahora eso ya lo hemos superado y eso no sucede para nada", dijo.

Adrian Newey, el ingeniero más reputado y respetado posiblemente de la historia de la máxima categoría del automovilismo, también afirmó que "la Fórmula 1 ha sido una buena forma de popularizar cosas en los coches de calle".

"Si miramos atrás, cosas como los frenos de disco [ha sido uno de los casos]", añadió.

"Pero también, más recientemente, los deportivos de fibra de carbono, con detalles de fibra de carbono real o falsa, etc. Son todas esas cosas que el comprador quiere asociar con los fabricantes".

"Por lo tanto, la aerodinámica activa debe ser el futuro de los coches de carretera, por lo que creo que es apropiado que la Fórmula 1 muestre que está a la vanguardia en ese sentido", concluyó el de Red Bull Racing.

