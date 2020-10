Neumáticos y estrategia, gran incógnita de la F1 en Nürburgring

La niebla y la lluvia arruinaron la jornada del viernes del GP de Eifel, y los equipos solo tuvieron una hora de entrenamientos el sábado antes de la clasificación. Esa falta de rodaje impidió a los pilotos probar tandas largas y hacer simulaciones de carrera para comprobar el funcionamiento de los neumáticos en las condiciones frías que acompañan en Nürburgring.

Por ello todos, desde el poleman Valtteri Bottas hasta pilotos que salen en la parte trasera de la parrilla, admiten que será una incógnita y que las escuderías tienen que apostar prácticamente a ciegas en la carrera de este domingo.

Además, al no haber carreras de Fórmula 2 o Fórmula 3 antes de la F1, la pista no tiene mucha goma, y todo ello complica que los neumáticos alcancen las temperaturas de funcionamiento correctas.

Ante la falta de datos que generalmente dan las dos sesiones de libres del viernes (especialmente la segunda), las simulaciones de Pirelli pueden ser más importantes que nunca. Al fin y al cabo nadie conoce mejor que ellos sus neumáticos... Entonces: ¿una parada o dos en el GP de Eifel?

La carrera de Nürburgring dura 60 vueltas, y la estrategia más rápida, a priori, es ir a dos paradas. Sin embargo, incluso Pirelli admite que es una incógnita con tan pocos kilómetros recorridos por la F1 allí desde 2013.

En teoría, lo mejor es salir en el GP de Eifel con los blandos rojos de Pirelli, y en la vuelta 19 cambiar a medios (amarillos) para dar 22 vueltas y hacer una segunda parada nuevamente a blandos para los 19 giros finales.

La segunda estrategia más rápida es también de dos paradas: un stint de 18 vueltas con blandos y dos de 21 con medios.

A priori, hacer solo una parada es la peor opción. En ese caso, habría que salir con medios y, tras 29 vueltas, cambiar al duro (blanco) de Pirelli. Según los datos de simulación, es muy poco probable una estrategia de una sola parada con medios y blandos, aunque el sábado vimos que rinden durante más tiempo del esperado.

Aun así, la lluvia puede cambiar todo esto y, sobre todo, cualquier incidente que obligue a salir al Safety Car o establecer un periodo de bandera roja.

Y, como señaló el líder Lewis Hamilton, un reinicio de carrera tras el Safety Car o en parado pondrá en apuros a los pilotos mientras intentan 'reactivar' sus neumáticos.

¿Con qué neumáticos empiezan los pilotos en el GP de Eifel de F1 en Nürburgring?

Desde Sebastian Vettel, undécimo en parrilla, hasta Nico Hulkenberg, 20º, todos los pilotos pueden elegir con qué neumático salir. Solo ellos pueden dar la sorpresa de utilizar medios o duros, ya que los diez primeros accedieron a la Q3 con el compuesto más blando, el rojo de Pirelli.

Hamilton, Bottas y los Ferrari intentaron superar la Q2 con medios, pero luego volvieron al box para finalmente lograr su mejor vuelta con los blandos. Hamilton admitió que él quería otra estrategia diferente a la que escogió Mercedes.

Estos son los neumáticos que (salvo que la carrera empiece en condiciones de lluvia) llevarán los diez primeros del GP de Eifel:

1º Valtteri Bottas (Mercedes) - Neumáticos blandos (rojos)

2º Lewis Hamilton (Mercedes) - Neumáticos blandos (rojos)

3º Max Verstappen (Red Bull) - Neumáticos blandos (rojos)

4º Charles Leclerc (Ferrari) - Neumáticos blandos (rojos)

5º Alexander Albon (Red Bull) - Neumáticos blandos (rojos)

6º Daniel Ricciardo (Renault) - Neumáticos blandos (rojos)

7º Esteban Ocon (Renault) - Neumáticos blandos (rojos)

8º Lando Norris (McLaren) - Neumáticos blandos (rojos)

9º Sergio Pérez (Racing Point) - Neumáticos blandos (rojos)

10º Carlos Sainz (McLaren) - Neumáticos blandos (rojos)

¿Qué neumáticos tiene cada piloto aún disponibles para la carrera del GP de Eifel 2020?

Dos aclaraciones hay que hacer. Por una parte, los neumáticos 'usados' hacen referencia a todos los que han montado en los coches para salir a pista, pero algunos pueden ser de vueltas de instalación en las que los pilotos no exprimieron el coche y por lo tanto son gomas todavía en perfecto estado. Por otra, si aparece la lluvia (aunque a esta hora no parece muy probable), no será obligatorio el uso de dos compuestos diferentes de neumáticos de seco.