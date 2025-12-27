Todos

Noticias
Fórmula 1 GP de Japón

Suzuka reinicia su reasfaltado para preparar la pista de cara a 2026

Los días de pausa invernal sirven para revisar los circuitos, y en Japón han aprovechado para intervenir el asfalto del tercer sector, tras haber completado a principios de 2025 la primera fase.

Francesco Corghi
Publicado:
Nuevo asfalto de Suzuka

Nuovo asfalto a Suzuka

Foto de: Suzuka Circuit

El circuito de Suzuka continúa aprovechando la pausa invernal para revisar y mejorar varios aspectos de sus instalaciones, con especial atención al asfalto.

El pasado invierno se renovó por completo el primer sector del trazado japonés, utilizando un tipo de pavimento específico que garantiza mayor adherencia y mejor drenaje en caso de lluvia, además de incorporar nuevos pianos interiores y exteriores en las curvas más exigentes.

A pesar de que se habían detectado algunos baches y pequeñas irregularidades durante los primeros test de las categorías locales, como Super GT y Super Formula, a lo largo de la temporada 2025 no se registraron problemas adicionales.

Sin embargo, todavía quedaba por completar el reasfaltado en otras secciones del circuito. Por ello, pocos días antes de Navidad, las excavadoras y los operarios regresaron a la pista para retirar la capa antigua y colocar el nuevo asfalto de última generación, con el objetivo de garantizar un mejor rendimiento y seguridad de cara a 2026.

En las imágenes publicadas en las páginas oficiales del circuito se pueden apreciar las labores realizadas desde la curva 11, conocida como "tornantino", hasta la "Spoon Curve", y continuando por el largo recta que desemboca en el puente del característico trazado en forma de "8" —el único del calendario de F1 con esta particularidad—, hasta llegar a la chicane del "Triángulo" que conduce al recta principal.

Nuovo asfalto a Suzuka

Nuovo asfalto a Suzuka

Foto di: Suzuka Circuit

Tras la obligada pausa por las festividades navideñas, los trabajos se reanudaron ayer con intensidad, en preparación para los primeros compromisos del año. Además de las competiciones nacionales, entre los eventos más destacados se encuentran el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, programado del 27 al 29 de marzo, las 8 Horas del Mundial de Resistencia de Moto el 3-5 de julio, y la 1000 km del Intercontinental GT Challenge, prevista para el 11-13 de septiembre, entre otros.

Con estas mejoras, Suzuka busca mantener su reputación como uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos del calendario mundial, garantizando seguridad, emoción y un mejor agarre para todos los pilotos que lo visiten durante la temporada.

Nuovo asfalto a Suzuka

Nuovo asfalto a Suzuka

Foto di: Suzuka Circuit

