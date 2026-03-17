El motivo del susto que sufrió Antonelli en las últimas vueltas de China

Andrea Kimi Antonelli dijo que había entrado en modo "piloto automático" en el momento de infarto que vivió en las últimas vueltas del Gran Premio de China 2026, y prometió que no volverá a ocurrir.

El piloto de 19 años ganó su primera carrera en la Fórmula 1 saliendo desde la pole en Shanghái, por delante de su compañero de equipo George Russell en lo que fue un nuevo doblete de Mercedes tras haber controlado gran parte de la carrera.

Antonelli cruzó la línea de meta con una ventaja de 5,515 segundos, pero podría haber sido mayor de no ser por el incidente de la vuelta 53, en el que bloqueó las ruedas en la curva 14 y se salió de la pista cuando quedaban tres vueltas.

Eso redujo su ventaja de nueve segundos a siete, por lo que no le perjudicó demasiado, pero fue un momento angustioso para el piloto italiano, cuyo ingeniero de carrera, Peter Bonnington (Bono), se comunicó de repente por radio para decirle: "Vamos a terminar esto".

Hablando sobre el incidente, Antonelli dijo: "Frené un poco más tarde, los neumáticos estaban prácticamente acabados y había viento de cara, así que hubo varios factores".

"Pero, por suerte, tenía un buen margen. Cuando volví a ver las imágenes antes de subir al podio, me quedé atónito. Estaba rodando solo, tranquilo y a gusto, y cometí un error. Pero ahora puedo decir que salió bien y que no volverá a pasar", añadió.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

"Hubo una fase de la carrera en la que gestioné muy bien las cosas, y luego, cuando el equipo me dijo que podía apretar, empecé a bajar los tiempos. Me lo estaba pasando bien, quizá incluso demasiado, ya que en la vuelta en la que cometí el error de frenada, estaba apretando mucho y no había necesidad".

"Se convirtió en una de esas situaciones en las que sientes que has activado el piloto automático, conduces sin ningún esfuerzo mental, pero me relajé demasiado y cometí el error. Una lección aprendida", concluyó.

Su ya mencionado ingeniero de carrera, Bono, también habló al respecto y compartió sus pensamientos en el momento del error y la salida de pista cuando lideraba tranquilamente.

"Ese bloqueo me dio un buen susto, era la antepenúltima vuelta. Pensé: 'Venga ya, ¿en serio? Pero por favor...'. Pero sí, ha sido bonito al final. Aunque no hay que dejarse llevar por la euforia", dijo.

Esta victoria deja a Antonelli en la segunda posición del campeonato tras dos rondas, a cuatro puntos de Russell, que ganó tanto el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, como la sprint de China.

Así pues, Mercedes es la escudería que ha sabido sacar el máximo partido a este cambio de normativa y le ha dado a Antonelli una gran oportunidad de luchar por victorias e incluso por el campeonato en solo su segundo año en la Fórmula 1, pero no será nada sencillo conseguirlo.

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George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images