¿Está pensando Montezemolo en volver a Ferrari?

Di Montezemolo fue presidente deFerrari entre 1991 y 2014, formando parte de la época más gloriosa de la Scuderia en la Fórmula 1, cuando dominó la máxima categoría con Michael Schumacher en la primera parte de la década de 2000.

Ferrari acaba de cerrar una de sus peores temporadas en la historia de la F1 después de no lograr ninguna victoria ni pole y acabando sexto en el campeonato de constructores, sufriendo por la escasa competitividad del SF1000 por los defectos del chasis, la aerodinámica y el motor.

La situación en Maranello se complicó aún más la semana pasada con la dimisión de Louis Camilleri como CEO de la compañía por razones personales.

Bajo la batuta de Di Montezemolo, Ferrari logró ganar 6 títulos de pilotos y 8 campeonatos de constructores, pero desde entonces lleva más de una década de sequía.

Cuando le preguntaron en una entrevista en el programa La Politica nel Pallone si volvería a trabajar en Ferrari, Di Montezemolo respondió: "La pregunta no me la deberían hacer a mí. Yo me pongo a disposición, haciendo otras cosas, mi conocimiento de la Fórmula 1. Creo que Stefano Domenicali habría sido perfecto".

El ex presidente no se escondió a la hora de expresar toda su preocupación por el futuro del equipo.

"En momentos difíciles como estos quiero evitar más controversia. Estoy preocupado porque los resultados de este año, en el que Ferrari ni siquiera ha liderado una vuelta, vienen de lejos y crean importantes preguntas sobre el futuro".

"Viene de un tipo de organización horizontal que no se sostiene en la F1. Y para ganar tienes que tener algún elemento que marque la diferencia".

Di Montezemolo analizó la situación interna del equipo, especialmente en lo que respecta a las funciones clave del equipo, y también expresó muchas dudas sobre el regreso a la cima de la Scuderia con la introducción del nuevo reglamento técnico de 2022.

"¿Mattia Binotto? Lo veo muy solo. En 2021 los cambios en la regulación son mínimos, así que todo sugiere que Mercedes y Red Bull deberían estar delante. 2022 traerá nuevas regulaciones, que deberán ser interpretadas bien desde ya, así que veo un futuro con muchas incógnitas".

En 2021 Ferrari continuará con Charles Leclerc, pero ahora le acompañará Carlos Sainz en lugar de Sebastian Vettel.

El directivo elogió el fichaje del español, pero advirtió a Binotto que no será nada fácil manejar dos pilotos talentosos como ellos.

"¿Leclerc? Es un gran talento, con un coche competitivo puede ir muy rápido y conseguir importantes resultados. Es una buena idea haber fichado un piloto como Sainz. Sin embargo, creo que la gestión de los dos pilotos podría ser más complicado de lo que parece ahora".

En cuanto a Vettel, comentó: "Un tipo serio y bueno, pero nunca se ha jugado el Mundial hasta la última carrera (con Ferrari)", zanjó.

