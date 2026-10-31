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Misterio en Aston Martin F1: cambian el chasis de Stroll sin saber qué falla
Aston Martin ha roto el toque de queda para cambiar el chasis de Stroll antes de la clasificación de México, tras detectar un comportamiento anómalo en su coche cuyo origen sigue siendo un misterio.
Franco Nugnes
Publicado: 31 oct 2026, 16:41
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Un nuevo contratiempo ha golpeado a Aston Martin: el equipo de Silverstone ha presentado ante la FIA el chasis de repuesto que ha instalado en el AMR26 de Lance Stroll para someterlo a una sesión extraordinaria de verificaciones técnicas.
El piloto canadiense espera dar un giro a su fin de semana después de que el equipo de Silverstone decidiera el viernes por la noche montar un chasis nuevo. Para ello, Aston Martin tuvo que romper el toque de queda, al igual que hizo Ferrari para sustituir la unidad de potencia de Lewis Hamilton, con el objetivo de reconstruir el monoplaza número 18.
Stroll llevaba un par de grandes premios quejándose del comportamiento excesivamente impredecible de su monoplaza, mientras que Fernando Alonso, con el otro coche del equipo, ha dado la sensación de poder aspirar a posiciones de mitad de parrilla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
De hecho, al término de los Libres 2, el español ocupaba la 12ª posición, mientras que su compañero de equipo apenas había podido ser 20º. Sin embargo, lo que realmente hizo saltar las alarmas entre los integrantes del equipo técnico de Adrian Newey fue la diferencia de más de un segundo entre ambos pilotos, especialmente teniendo en cuenta que Stroll suele estar mucho más cerca del bicampeón del mundo.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Además, las sensaciones del canadiense quedaron respaldadas por las declaraciones de Jak Crawford, el joven piloto que se puso al volante del Aston Martin durante los Libres 1 en sustitución de Stroll.
El piloto reserva estadounidense, de 21 años y natural de Charlotte, transmitió a los ingenieros de Aston Martin exactamente las mismas impresiones, asegurando que el monoplaza presentaba reacciones repentinas e impredecibles, antes de verse obligado a detener el coche por un problema técnico.
Lo verdaderamente interesante es que los ingenieros de Aston Martin pueden observar en los datos de telemetría el comportamiento anómalo del monoplaza de Stroll, pero hasta ahora no han conseguido identificar qué lo provoca.
En situaciones como esta, prácticamente no queda otra alternativa que sustituir el chasis, ya que podría presentar alguna microfisura difícil de detectar durante un fin de semana de competición.
Se trata, además, de una decisión que también busca devolver la confianza al piloto, que lleva varias carreras sufriendo las consecuencias de un coche que no responde como debería. Es la manera más sencilla de despejar cualquier duda sobre las causas de sus dificultades al volante y evitar que se cuestione su rendimiento.
El cambio se ha realizado antes de la clasificación, por lo que Lance Stroll no tendrá que cumplir ninguna penalización en la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1.
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