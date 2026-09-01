La FIA abre la puerta al regreso de la F1 a Argentina, pero con matices

Argentina quiere volver a formar parte del calendario de la Fórmula 1 y ya ha empezado a mover ficha. La visita de Mohammed Bin Sulayem, presidente de la FIA, a Buenos Aires con motivo del Congreso Americano de la federación sirvió para poner sobre la mesa el regreso de uno de los países con mayor tradición automovilística de Latinoamérica.

Ben Sulayem se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, y la Fórmula 1 fue uno de los asuntos tratados durante el encuentro. Posteriormente, el máximo responsable de la FIA concedió una entrevista al medio argentino A24 en la que respaldó de manera pública la posibilidad de que el país vuelva a acoger un gran premio, aunque dejó muy claro que el camino no será sencillo.

"Apoyaré la iniciativa de tener una carrera de F1 o del Mundial de Rall aquí en Argentina", aseguró Ben Sulayem. "¿Merece Argentina formar parte del calendario de F1? La respuesta es sí".

El presidente de la FIA puso en valor la enorme tradición automovilística del país. Argentina acogió su primer gran premio de F1 en 1953 y permaneció en el calendario durante diferentes etapas hasta que desapareció de forma indefinida en 1998. También recordó la importancia del país en el Mundial de Rally, cuya historia se remonta a 1980.

"Tienen historia, tienen un legado. La primera carrera se celebró aquí en 1953. El rally comenzó en 1980. Es algo muy importante. Existe un amor por el automovilismo y la situación económica es buena; Argentina está mejor ahora. Así que es factible".

Sin embargo, Ben Sulayem quiso rebajar cualquier expectativa inmediata. El regreso de Argentina no depende únicamente de la tradición o de la pasión de sus aficionados. La F1 atraviesa uno de los momentos de mayor demanda de su historia y el calendario tiene un número limitado de plazas.

"Necesitamos desarrollar lugares donde las carreras puedan celebrarse de una forma sostenible, donde exista voluntad, inversión, aficionados y apoyo del Gobierno para hacerlo realidad", señaló.

Y ahí aparece el principal obstáculo: "Más allá del aspecto emocional, también está el lado racional cuando hablamos del calendario de F1. ¿Merece Argentina estar? Sí, pero hay un proceso que completar, existe un plan de negocio y hay un número limitado de plazas. Si Argentina entra, alguien tendrá que salir".

Colapinto, otro argumento a favor de Argentina

El posible regreso de Argentina a la Fórmula 1 cuenta además con un factor que puede resultar determinante: Franco Colapinto. El piloto se ha convertido en una de las grandes referencias deportivas de su país y en uno de los principales vínculos entre Argentina y la máxima categoría. Preguntado por su rendimiento, Ben Sulayem no escatimó elogios.

"Es un piloto fantástico", afirmó el presidente de la FIA, aunque inmediatamente recordó que el rendimiento no puede analizarse al margen del equipo que tiene detrás: "Todos sabemos que no solo depende del piloto, sino también del equipo".

"La competición en la F1 es feroz. Colapinto ha llegado para quedarse. Representa a Argentina de la mejor manera, con respeto y calidad deportiva.

Y añadió un mensaje especialmente significativo: "No se trata solo de recuperar la Fórmula 1 o el rally, también es importante tener campeones".