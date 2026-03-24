Mercedes sorprende con un lobo en Suzuka: así es su nueva decoración

Tras Racing Bulls y Haas F1, Mercedes ha sido el siguiente equipo en unirse a la tendencia de lucir una decoración especial para el Gran Premio de Japón 2026 de Fórmula 1, la tercera cita del calendario que se disputará en el siempre icónico circuito de Suzuka.

El equipo de Brackley llega, además, en un momento inmejorable. Ha arrancado la temporada con pleno de victorias, gracias a los triunfos de George Russell en Australia y Andrea Kimi Antonelli en China. Este inicio les sitúa al frente de ambos campeonatos y les convierte en claros favoritos en su visita al país del Sol Naciente.

Un lobo como símbolo

Para la ocasión, Mercedes ha optado por una imagen distintiva sin romper del todo con su identidad habitual. El elemento más llamativo es la presencia de un lobo en el alerón delantero, con los ojos situados en los flaps móviles: estos descienden cuando se activa el modo de recta y se elevan al desactivarlo, generando un efecto visual muy particular en pista.

La escudería ha acompañado el lanzamiento con un vídeo y varias imágenes publicadas este martes, en las que se cierra con el mensaje "Join the pack" ("únete a la manada"), reforzando así la narrativa en torno a este nuevo diseño.

Esta acción también está ligada al acuerdo de patrocinio iniciado esta temporada con Adidas. En concreto, se hace referencia al concepto "Y-3 Wolf Beast", vinculado a la marca Y-3, creada en 2003 por el diseñador japonés Yohji Yamamoto junto a la firma alemana.

Japón, sinónimo de creatividad

Más allá de Mercedes, todo apunta a que otros equipos podrían sumarse a esta tendencia de decoraciones especiales en Suzuka, una cita que en los últimos años se ha convertido en un escaparate de creatividad dentro del paddock.

No solo los monoplazas cambian su aspecto: también es habitual ver a muchos pilotos estrenar cascos con diseños únicos inspirados en la cultura japonesa, conocida por su riqueza visual y su capacidad para fusionar tradición y modernidad. Un contexto perfecto para que equipos y pilotos den rienda suelta a su lado más creativo en uno de los fines de semana más especiales del calendario.