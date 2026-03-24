Vídeo y fotos: así es la decoración 'Godzilla' del Haas F1 para el GP de Japón

Haas F1 anunció el pasado miércoles que se asociaba con TOHO CO., LTD., el mítico estudio de entretenimiento japonés al que pertenece Godzilla, y este martes ha revelado cómo lucirá sus monoplazas en el GP de Japón 2026 de este fin de semana del 27 al 29 de marzo.

En un evento en el famoso centro comercial Tokyo Midtown, en Hibiya, con el director Ayao Komatsu, los pilotos Esteban Ocon y Oliver Bearman han sido los encargados de quitarle las lonas al coche, mostrando cómo lucirá en la tercera ronda del calendario de F1 2026, en Suzuka.

El negro, el color del llamado 'Rey de los monstruos' (nombre con el que han bautizado esta decoración), cobra mayor protagonismo en el aspecto, como se ve en el morro, en un diseño que luce un aspecto agresivo, casi destructor, muy de Godzilla.

Se ven rasguños del gigantesco reptil por todos los rincones del monoplaza, que contiene en varios puntos el logo de la película "Godzilla Minus Zero" que llegará a los cines el 6 de noviembre. Y por supuesto, la silueta de Gozdilla aparece tanto en el morro como en los pontones.

Haas VF-26 con la decoración Godzilla Foto de: Motorsport.com Japan

También se ha modificado la tipografía del nombre del equipo en los laterales, el dorsal de los pilotos que ahora será blanco rodeado de rojo, y se ha añadido más rojo en la zona del capó justo delante del Halo.

Haas F1 Team, decoración del VF-26 para el GP de Japón Foto de: Haas F1 Team

"Tengo muchas ganas de ver a todos los aficionados japoneses cuando presentemos nuestra decoración especial de Godzilla en Tokio", afirma el jefe del equipo, Ayao Komatsu. "Esta colaboración es una primicia y algo realmente especial; muestra una parte de quiénes somos como equipo y de nuestra identidad, así que espero que los aficionados disfruten de esta divertida decoración".

Oliver Bearman asegura que "solo Haas" puede lograr una colaboración con Godzilla en la Fórmula 1. "Hacemos las cosas a nuestra manera y es algo realmente especial", celebró el británico. Por su parte, su compañero de equipo, Esteban Ocon, espera un garn apoyo: "Esta semana tenemos una colaboración y una decoración de Godzilla muy chulas, así que esperamos mejorar a lo largo del fin de semana y volver a casa el domingo por la noche con una buena cantidad de puntos para el equipo".

Colaboración Haas y Godzilla Foto de: Motorsport.com Japan

Los lazos de Haas con Japón son más estrechos que nunca, después de asociarse con Toyota, que de hecho da nombre a la escudería (TGR Haas F1 Team) y cuyas iniciales aparecen durante todo el curso en el diseño habitual del coche, también en este.

El año pasado, Haas también presentó una decoración especial para el Gran Premio de Japón. En aquella ocasión se optó por una decoración inspirada en las flores de sakura, mientras que se espera que Haas también luzca esta decoración de Godzilla, o una del estilo, en el GP de Estados Unidos de finales de año.

Cabe destacar que este fin de semana se celebra el 50º aniversario del primer Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que se disputó en Fuji en 1976, el colofón del duelo entre James Hunt y Niki Lauda que luego inspiraría la película 'Rush', de Ron Howard.