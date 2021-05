Mercedes no puede permitirse otro fin semana así, dice Hamilton

Hamilton tuvo un difícil fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, donde el sábado se clasificó séptimo a más de siete décimas del tiempo de la pole position.

La cosa no fue mejor en la carrera, y la decisión de Mercedes de entrar en boxes pronto para tratar de hacer un undercut a Pierre Gasly no solo no fue efectiva contra el francés, sino que también permitió que Sebastian Vettel y Sergio Pérez le adelantaran.

Al final, Hamilton terminó séptimo sin favorecerse ni del abandono de Leclerc antes de la salida ni del de su compañero Bottas durante la misma. Como pequeño consuelo, se llevó el punto extra por la vuelta rápida gracias a una segunda parada a última hora.

Así, además de perder su ventaja de 14 puntos en el mundial de pilotos, ve cómo Max Verstappen ahora le saca cuatro.

Hamilton cree que el talento de Verstappen y el coche de Red Bull hacen que Mercedes no pueda permitirse el lujo de sufrir en las siguientes carreras tanto como en Mónaco.

"Va a ser difícil", dijo Hamilton.

“Os lo dije al principio, tienen un coche capaz de ganar el campeonato y serán muy difíciles de vencer".

"He hablado en serio todo el año. Hemos ganado carreras que no deberíamos haber ganado, como en Bahrein. Pero aún no ha terminado. Queda un largo camino por recorrer".

"No podemos permitirnos otro fin de semana como este, pero estoy agradecido de haber acabado, y agradecido de haber llegado a meta y conseguido algunos puntos, más la vuelta rápida".

"Cada pequeño punto que puedas conseguir en un mal fin de semana como este, con suerte, puede ser importante para algo al final".

Después de que el compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, se retirara debido a un problema con la rueda en su parada en boxes, Mercedes también perdió el liderato del campeonato de constructores, donde ahora están a un punto de Red Bull.

Pero Hamilton expresó su confianza en el equipo Mercedes para aprender de sus problemas en Mónaco y recuperarse para volver más fuertes.

"Por supuesto que no es un gran fin de semana", comenzó. "Hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor en términos de cómo nos preparamos para el fin de semana. Hemos hablado mucho durante todo el gran premio, pero no fue lo suficientemente bueno para ninguno de nosotros"

"Ganamos y perdemos como equipo, y colectivamente no es un buen trabajo de todos nosotros, en general. Y no nos lo tomamos a la ligera".

"Pero no tiene sentido deprimirse por completo. Tenemos que empezar a mirar los datos y averiguar por qué estamos en esta posición".

"Haremos videollamadas durante los próximos días, una vez que tengamos todos los datos. Obviamente todos queremos respuestas dentro del equipo".

"Sé que todos trabajarán a fondo para asegurarse de que, con suerte, este tipo de fin de semana no vuelva a suceder".

