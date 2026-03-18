Por qué Ferrari cree que el cambio de reglas de motores no frenará a Mercedes F1

A partir del 1 de junio, las nuevas pruebas de la FIA para los motores de Fórmula 1 supondrán el fin de la laguna jurídica de Mercedes en cuanto a la relación de compresión, pero puede que no sea suficiente para que Ferrari recupere terreno.

Al pasar el campeonato mundial a nuevas unidades de potencia para 2026, la relación de compresión del motor de combustión interna se redujo de 18:1 a 16:1. Sin embargo, la relación se comprueba a temperatura ambiente, y Mercedes encontró una forma de aumentarla cuando el motor está en marcha.

El equipo anglo-alemán restó importancia al truco, y el director del equipo, Toto Wolff, argumentó que suponía una ganancia de 2-3 CV, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, replicó: "Sin duda hay que añadirle un cero a eso, y quizá incluso más".

Como principal —y posiblemente único— rival de Mercedes en los dos primeros grandes premios de la temporada, Ferrari podría estar más cerca de la postura de Wolff.

"No estoy convencido de que la nueva norma sobre la relación de compresión vaya a suponer un gran cambio", afirmó el jefe del equipo, Fred Vasseur. "Se trata más bien de que en algún momento contaremos con el ADUO; la introducción del ADUO será una oportunidad para que acortemos distancias".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

El mecanismo de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora" (ADUO) implica que las unidades de potencia se evaluarán tras los grandes premios 6º, 12º y 18º de la temporada. En cada ocasión, los fabricantes que se encuentren entre un 2 % y un 4 % por debajo de la potencia del mejor motor podrán realizar una mejora adicional, mientras que aquellos que estén más de un 4 % por debajo podrán realizar dos.

En la temporada 2026, eso iba a pasar tras la prueba de Miami en mayo, la de Spa-Francorchamps en julio y la de Singapur en octubre. Sin embargo, la cancelación de las pruebas de Oriente Medio de abril significa que la evaluación tendrá lugar ahora tras la carrera de Mónaco en junio, la de Zandvoort en agosto y el GP de Ciudad de México el 1 de noviembre.

"Pero, una vez más, no se trata solo del rendimiento puro del motor de combustión interna", insistió Vasseur. "Creo que hay mucho en la gestión de la energía, mucho en el chasis, y sería un error por nuestra parte centrarnos únicamente en un parámetro".

En cualquier caso, es evidente que existe una diferencia significativa entre Mercedes y Ferrari. Hasta ahora, en la clasificación, los de las Flechas de Plata han sido seis décimas más rápidos de media; Ferrari se ha acercado más en cuanto al ritmo de carrera, aunque eso se debe en parte al modo de adelantamiento, según Vasseur.

"Al principio [de la carrera de Shanghai] estábamos luchando con el Mercedes", dijo. "Mientras estemos en el margen de un segundo, podemos contar con el impulso extra y somos capaces de mantener el ritmo, pero en cuanto nos sacan un segundo de ventaja, es mucho más difícil. Quizás estamos apretando un poco más que ellos en las primeras vueltas, y luego, tras las primeras 10 vueltas de cada tanda, volvemos a los cuatro o cinco décimos por vuelta que ellos tienen".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Sabemos que tenemos un déficit de rendimiento, sobre todo en las rectas, y que tenemos que trabajar en ello. Estamos mejorando porque en Melbourne estábamos a ocho décimas, el viernes a seis y el sábado a cuatro. Paso a paso estamos entendiendo un poco mejor la situación y recortando distancias, pero aún están muy lejos.

"No se trata solo del motor. Significa que tenemos que trabajar en todos los frentes, tenemos que mejorar el chasis, los neumáticos, como siempre. Las carreras no han cambiado, todos los componentes del rendimiento siguen sobre la mesa y no tenemos que centrarnos solo en un parámetro, pero es un reto".

"Sabemos que tenemos que mejorar el motor de combustión interna —pero eso será después de la [evaluación] del ADUO—; en energía, en el chasis, en la aerodinámica. Estamos esforzándonos al máximo en todas y cada una de las áreas para reducir la diferencia".

Ferrari ya tiene una desventaja de 31 puntos respecto a Mercedes en el campeonato de constructores, mientras que aventaja en 49 puntos al tercer clasificado, McLaren, con el equipo cliente de Ferrari, Haas F1, un punto más atrás.