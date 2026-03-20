¿Otro "party mode" en el motor de F1 de Mercedes? Norris responde a Hamilton

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, sugirió que su antiguo equipo de Fórmula 1, Mercedes, podría seguir beneficiándose de un 'party mode' o 'modo fiesta' en la clasificación, una teoría que Lando Norris, de McLaren, rechazó.

Mercedes ha sido con holgura el más rápido en las tres sesiones de clasificación disputadas hasta ahora este año, y los de las Flechas de Plata no han dejado de aumentar la diferencia con respecto a la competencia a una vuelta —casi seis décimas de media hasta ahora en la Q3—.

Para Hamilton, eso le trajo recuerdos de su etapa en Mercedes. El conjunto germano llevaba equipada una configuración de motor agresiva para la clasificación a partir de 2018, a la que el propio británico bautizó como "modo fiesta".

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"Nuestro modo de clasificación es el más divertido; debería ser el 'modo fiesta", dijo Hamilton antes del Gran Premio de Australia de 2018. "Es el que tiene más potencia y más empuje, y es cuando alcanzamos las velocidades más altas".

A mitad de la temporada 2020, la FIA tomó medidas drásticas contra los cambios en la configuración del motor durante la clasificación y la carrera. Eso sigue siendo así a día de hoy, ya que el artículo C5.23 del reglamento técnico establece: "La unidad de potencia debe funcionar en un único modo ICE durante cada vuelta competitiva en todas las sesiones de una competición, con la excepción de las sesiones de entrenamientos libres".

Aun así, Hamilton cree que Mercedes puede haber encontrado una forma de que su motor desarrolle más potencia cuando más importa.

Cuando se le preguntó tras la clasificación del Gran Premio de China si la menor diferencia con Mercedes en carrera respecto a la clasificación se debía a la gestión de la energía o a la gestión de los neumáticos, Hamilton respondió: "Estuve en Mercedes durante mucho, mucho tiempo, así que sé cómo funciona allí. En la clasificación tienen otro modo al que pueden recurrir, algo así como el 'modo fiesta' de antaño, y una vez llegan a la Q2 lo activan, y nosotros no tenemos eso".

Lewis Hamilton, Ferrari; Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

"Y luego, en la carrera, obviamente no tienen ese modo, así que siguen teniendo una ventaja general. Tenemos que averiguar qué es eso, pero hay algo más que ellos son capaces de sacar, especialmente en la Q2. Se ve que en la Q1 no estamos tan lejos, y de repente es como un gran salto. Creo que estábamos una décima por detrás en la Q1, y de repente son siete décimas o medio segundo más. Es un gran salto".

Pero Norris desmontó rápidamente esta teoría cuando se le planteó al piloto de McLaren-Mercedes.

"Nosotros no tenemos eso", declaró el actual campeón del mundo. Cuando se le preguntó si creía que Mercedes sí lo tenía, Norris respondió: "No. A veces, cuando estás un poco fuera de forma, te inventas cosas en la cabeza".

Información adicional de Oleg Karpov