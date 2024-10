Mercedes insiste en que sus mejoras no fueron un problema en Austin

El equipo Mercedes negó que hubiera un problema "fundamental" con su actualización del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, y planean seguir con ella en el próximo fin de semana. El conjunto alemán introdujo una serie de cambios aerodinámicos en su W15 en el Circuito de las Américas, pero sufrió un difícil fin de semana en el que tanto George Russell como Lewis Hamilton tuvieron problemas con las características del coche.

Y como los dos sufrieron costosos trompos casi idénticos en la penúltima curva, sugirieron que las modificaciones provocaron cierta inestabilidad aerodinámica. El propio heptacampeón consideró que las mejoras podrían ser las culpables de los incidentes, ya que dijo que la escudería tenía que revisar si continuar con ellas o no en el Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1.

Sin embargo, al reflexionar sobre el fin de semana, el director del conjunto, Toto Wolff, dijo que los problemas que se encontraron no tenían que ver con la actualización, y que se basaban más en el pilotaje en una pista llena de baches: "No creo que tengamos un problema fundamental con la mejora. Mi pensamiento es que es más interacción en aerodinámica y en cosas mecánicas".

"Por lo tanto, vamos a continuar con la actualización. No tiene sentido no hacerlo, porque hay mucho tiempo de vuelta que dejas sobre la mesa", explicó. "Sin embargo, por otro lado, hay que tener la mente muy abierta. George [Russell] pilotó con la mejora de julio [en la carrera] porque no teníamos el [nuevo] suelo, y parecía bastante competitivo".

Aunque Mercedes planea seguir con la mejora, siguen escasos de piezas de repuesto tras el accidente de George Russell en la clasificación. Y con solo uno de los nuevos suelos sin daños tras ese impacto, parece que dividirán el paquete en la próxima cita: "Claramente, nos faltará un suelo que tiene que volver al Reino Unido, y después repararlo para el Gran Premio de Brasil".

"Con Lewis [Hamilton], normalmente tendría todas las piezas, pero no estoy seguro al 100% de que le apetezca competir con eso, así que vamos a averiguar cómo queremos afrontar ese fin de semana", continuó Toto Wolff, quien cree que la clave que necesitan entender fue por qué el viernes tuvieron velocidad el viernes y se desvanecieron el sábado y el domingo.

"Debemos entender por qué tenemos un coche que el viernes es de lejos el más rápido, antes de la situación [con la bandera amarilla de Franco Colapinto]. Lewis estaba cuatro décimas por delante, y habría sido el más veloz", dijo. "Después, el sábado, se transforma. En la carrera al sprint, tuvimos una suspensión rota, esa es una explicación, lo arreglamos en la clasificación, pero ya no iba nada, y nos costaba tener ritmo".

"Después, en la carrera, se produjo el incidente [de Lewis Hamilton] en esa curva que salió de la nada. No estaba apretando en absoluto y, desde mi punto de vista, no es culpa de Lewis al 100%", sentenció.

