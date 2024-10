Hamilton sospecha que las mejoras provocaron su trompo en Austin

El piloto británico cree que los problemas aerodinámicos que le causaron las nuevas actualizaciones de Mercedes en el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 podrían ser los culpables de su abandono. Lewis Hamilton terminó en la grava después de hacer un trompo en la penúltima curva del Circuito de las Américas, el mismo lugar en donde su compañero, George Russell, protagonizó un fuerte accidente en la clasificación, y el propio heptacampeón tuvo otra salida de pista en los entrenamientos, por lo que sospechó que las mejoras eran el problema.

Al terminar el domingo, dijo a Motorsport.com: "Tuve una gran salida, me notaba bien, llegué a ponerme 12º, fue la mejor salida que he tenido en mucho tiempo. Ni siquiera estaba apretando en ese momento, estaba tratando de ponerme en marcha y poner los neumáticos en temperatura, el coche empezó a rebotar,la parte delantera izquierda empezó a rebotar, y la trasera se dio la vuelta, lo mismo que George [Russell] en la clasificación".

Al reflexionar sobre la coincidencia de que ambos W15 sufrieran incidentes casi idénticos, el inglés consideró que el equipo necesitaba analizar el impacto del nuevo paquete de mejoras que introdujeron: "En la práctica me pasó lo mismo, sufrí un trompo en la tercera curva, algo muy raro, nunca he trompeado ahí en todos los años que he estado aquí".

"Estaba diciendo que George tuvo el mismo problema ayer, y volvió a la especificación antigua, y parece que va bien con eso, así que tal vez hay algo en las mejoras", explicó, antes de que se le preguntara si los problemas abrían la posibilidad de que en el Gran Premio de Ciudad de México regresaran a los componentes anteriores.

"Vamos a investigar todo lo que podamos, y después de la carrera obtendremos los datos, y veremos si vamos con la antigua o con la nueva especificación la próxima semana", indicó un Lewis Hamilton que vivió una auténtica montaña rusa en el Circuito de las Américas.

Después de haber estado a punto de conseguir la primera posición para la parrilla de salida de la carrera al sprint, antes de que una bandera amarilla desbaratara su intento, sus opciones del sábado acabaron por un problema de suspensión. Más tarde, sufrió en la sesión clasificatoria, en donde cayó eliminado en la Q1, y tras salir desde la parte de atrás el domingo, se quedó en la grava.

"Si no hubiera tenido el rebote en esa vuelta, creo que habría ocurrido en la siguiente, porque algo no iba bien en el coche", dijo. "Ha sido igual la mayor parte del fin de semana con este nuevo paquete que tenemos, así que fue devastador, pero es lo que hay".

