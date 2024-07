Cómo Mercedes ha protegido a Antonelli de los focos mediáticos de la F1

Mercedes está poniendo en marcha un delicado plan para gestionar el frenesí mediático en torno a su piloto junior de Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli, que seguirá adelante o no si logra subir de la Fórmula 2 a la categoría reina para 2025.

La carrera de Antonelli ha progresado a un ritmo considerable, mientras que la estrecha relación del italiano de 17 años con el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, después de unirse al programa junior del fabricante alemán en 2019 hizo que desde hace mucho tiempo se le vea como una futura estrella de F1 para los de las Flechas de Plata.

Pero las expectativas en torno a Antonelli aumentaron enormemente tras la decisión de Lewis Hamilton de dejar Mercedes y unirse a Ferrari en 2025, en parte porque había firmado un contrato de dos años (1+1) en 2023 que Wolff admitió que se había acordado así por si Mercedes veía que necesitaba flexibilidad para subir a otro de sus juniors mientras Hamilton podía retirarse.

De hecho, cuando Lewis Hamilton hizo su sorprendente anuncio en febrero, rápidamente se vio a Antonelli como su más probable sustituto, incluso cuando se evaluaron otros candidatos, aunque Mercedes nunca ha ocultado que su plan A sería dar el bombazo con el fichaje de Verstappen.

Las cosas han ido y venido en los últimos meses, y la falta de resultados de Antonelli en la F2 en la primera parte de la temporada -incluido su error en boxes el día después de que su compañero de equipo en Prema Racing, Ollie Bearman, ganara la carrera sprint de Austria- dio a Carlos Sainz esperanzas renovadas de unirse a Mercedes en 2025, basándose en los comentarios de Wolff a los medios españoles.

Pero eso fue antes de que Antonelli consiguiera su primera victoria en F2 en la complicada carrera al sprint de Silverstone.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Después de esto, se enfrentó a la prensa de la F1, ganándose el respeto por admitir que su victoria "era necesaria" en su primera respuesta de una sesión en la que pasó de ser reservado (con los brazos en cruz, como un escudo debajo sujetando su micrófono) a abierto.

Su explicación de cómo un coche de F1 "te da mucha confianza cuando lo conduces porque tiene tanta carga aerodinámica que puedes empujar de verdad" fue reveladora en el contexto de cómo los pilotos más jóvenes ascienden con mayor regularidad y rapidez a las categorías superiores de monoplazas.

De ellos se espera que "naden", como Wolff había dicho repetidamente en la misma sala de de prensa el día anterior.

Esa aparición en la rueda de prensa oficial de la F2 fue sólo la segunda de Antonelli en la temporada, después de que acabara segundo en la clasificación de Melbourne.

Aparte de que el lapso de tiempo de tres meses y medio entre esas dos sesiones volvía a poner de manifiesto que esta temporada de F2 ha sido bastante dura para Antonelli y su escudería Prema, también mostraba otros dos elementos.

El primero fue que parecía mucho más confiado tras su victoria en Silverstone, donde, por supuesto, no se puede subestimar la alegría que proporciona ganar. Eso se relaciona directamente con el segundo elemento: cómo Mercedes ha estado preparando a Antonelli para enfrentarse a los medios de comunicación y, al mismo tiempo, protegiéndole de ellos.

Consciente de que tenía que gestionar cuidadosamente el 2024 de Antonelli, así como tener en cuenta su corta edad en lo que puede ser una esfera brutal, Mercedes se movió para controlar estrictamente sus apariciones.

En lugar de permitir que su júnior interactuara y, hasta cierto punto, se ocupara de las entrevistas con los medios y las conversaciones en el paddock de F2 directamente, como es típico -y como este periodista trató habitualmente con la entonces estrella emergente Charles Leclerc en su temporada de novato en F2 2017 en persona y por teléfono- Antonelli se ha mantenido a distancia de los que cubren el ritmo de la categoría júnior.

Curiosamente, según ha podido saber Motorsport.com, también lo ha hecho Oliver Bearman, el junior de Ferrari, que desde que su ascenso a Haas estuvo prácticamente asegurado, estuvo habitualmente en las sesiones de prensa de F1 de la escudería americana.

Pero Mercedes también ha estado trabajando en paralelo entre bastidores con Antonelli, dándole formación interna para los medios de comunicación. Como dice Wolff, la presión sobre Antonelli "va a ser mayor" si su carrera progresa como se espera.

Mercedes también es muy consciente de que si Antonelli sube a su equipo de F1, se le exigirá de inmediato que aparezca con sus principales patrocinadores y que interactúe directamente con figuras de alto nivel como el CEO del Grupo Mercedes-Benz, Ola Kallenius, y el jefe de INEOS, Jim Ratcliffe.

La estrategia de Mercedes tiene dos vertientes: al controlar las necesidades mediáticas de Antonelli en la F2, éste podría centrarse en adaptarse a una nueva categoría y a una temporada en la que hay mucho en juego, y al protegerle, además, se libra de lo que puede ser un feroz mercado mediático en su país de origen.

Motorsport.com puede informar que Mercedes planea poner a Antonelli más veces ante los medios de comunicación a medida que avance la temporada 2024, mientras que si cosecha más éxitos en la F2 automáticamente tendrá que salir más a escena.

Su futuro en la F1 sigue sin decidirse, y las opciones de Mercedes, si no le ve listo para unirse a George Russell y reemplazar a Lewis Hamilton en su equipo de F1, son colocarle en otro equipo más abajo en la parrilla (por ejemplo, Williams o Alpine) o incluso mantenerlo en la F2 para 2025.

Pero de otra de sus respuestas en la rueda de prensa de Silverstone - "no siempre me manejo bien con la presión"- se desprende claramente por qué Wolff está impresionado con las habilidades de Antonelli y no sólo con su velocidad.

"Lo que me gusta en términos de su actitud - en general su familia, que siempre ha estado cerca de él - es la evaluación objetiva de una situación, y sobre si eso es 'bueno o no lo suficientemente bueno'", respondió Wolff cuando Motorsport.com le pidió su opinión sobre cómo su pupilo está haciendo frente a todo el jaleo que le rodea en 2024.

"Y no creo que la presión perjudique en absoluto su rendimiento en el coche y su forma de pilotar".

"Se puede ver claramente que es un buen punto de referencia con Ollie Bearman. Están bastante cerca. Ollie hizo una carrera obviamente muy buena en Austria, y Kimi el domingo tuvo un problema con el embrague en la segunda carrera".

"Así que hay que seguir nadando. Eso está claro. Ha sido una carrera rápida. Tiene 17 años. Ni siquiera tiene carnet de conducir para un coche de calle".

"Y los mejores serán capaces de lidiar con eso, con la cantidad de análisis y la presión, que van a ir a más".