Por qué es Mercedes quien bloquea el mercado de pilotos de F1 2025

El mercado de pilotos agoniza. En el paddock del circuito de Silverstone, antes de una semana sin carrera, tuvieron lugar varias reuniones en los diferentes hospitality entre los manager de los pilotos que siguen a la caza de un contrato en las escuderías que aún tienen un asiento libre, aunque esas conversaciones continúan en una especie de pausa por culpa de Mercedes.

Todavía no hubo un anuncio sobre el sustituto de Lewis Hamilton, y aunque todo parece ir en la dirección de Andrea Kimi Antonelli, hasta que no haya una confirmación definitiva, hay quien espera dar un golpe sorpresa. Hablamos, por supuesto, de Carlos Sainz.

El español confirmó en numerosas ocasiones que quiere tomarse su tiempo para llegar sin remordimientos a una elección crucial para el futuro de su trayectoria. Con eso en mente, es comprensible que, antes de firmar con Alpine [el primero en la lista salvo que se abriera una opción en otro equipo top], quiera asegurarse de que en Brackley no hay opciones.

Sin embargo, su director, Toto Wolff, no dispone de mucho tiempo porque es el propio Carlos Sainz quien no lo tiene. Después de alargar su decisión con Williams y Audi [que posteriormente se molestaron por su posición], ahora parece que se la pueda jugar con los franceses de Enstone, pero mientras que sea probable acabar vestido de negro o plateado con los alemanes, el madrileño tratará de retrasar las negociaciones, aunque estamos en momentos clave.

El estancamiento de todo ello tiene también repercusiones para Williams. Las negociaciones que comenzaron con James Vowles apostaban fuerte por Carlos Sainz, pero tras el Gran Premio de España, el piloto tiró del freno de mano y desde entonces, en Grove están a la espera.

En el paddock también hay quien relaciona el silencio del británico con la decisión de Mercedes, con la esperanza de conseguir a Andrea Kimi Antonelli en caso de que fichen finalmente al español. Incluso Williams es consciente de las posibilidades son remotas, pero prefieren esperar, con Valtteri Bottas como otro candidato al que ya conocen muy bien.

Por su parte, Esteban Ocon, se decantó por Haas, y el grupo que trabaja con el galo se reunió varias veces con el director de la escudería, Ayao Komatsu, por lo que todo hace pensar que el anuncio se hará oficial en los próximos días. La situación de Audi sigue siendo un interrogante, y su responsable, Andreas Seidl, recibió un "no, gracias" de al menos cuatro pilotos, con lo que se ve obligado a buscar una solución alternativa, algo que no es lo ideal para un conjunto que busca convertirse en oficial.

La opción de Liam Lawson sería bienvenida, pero de nuevo, la situación de los alemanes, todavía Sauber, no es sencilla. El neozelandés debería abandonar Red Bull si no se le ofrece un asiento para el Visa CashApp RB en la temporada 2025, pero es una condición posible, no probable.

