Fórmula 1 GP de Singapur

Mercedes F1 detalla por qué cambió a Russell al W17 sin mejoras en Singapur

Que George Russell volviera a utilizar una especificación anterior del W17 en Singapur fue una sorpresa, pero Mercedes F1 ha explicado los motivos que lo justificaron.

Benjamin Vinel

Editado: 17 oct 2026, 7:23

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Cuando Mercedes tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, celebrado en Malasia, a pesar de haber introducido un nuevo paquete de suelo y carrocería en Sepang, el equipo tuvo que decidir cuáles serían sus próximos pasos.

La escudería anglo-alemana acabó optando por especificaciones diferenciadas para la siguiente prueba, en Singapur, y George Russell volvió a la versión anterior, con la que había ganado en Bakú. Se trataba de una decisión con la que el británico se mostraba satisfecho, con el fin de detectar y solucionar cualquier problema oculto que pudieran tener las actualizaciones de las Flechas Plateadas, dado que una penalización en parrilla por usar más componentes de los permitidos en su unidad de potencia ya le estaba poniendo en desventaja, de todos modos.

"El límite de costes fue parte del motivo por el que llevamos a cabo el experimento de comparativa en Singapur", explicó el subdirector del equipo, Bradley Lord, en el podcast de Mercedes 'Nu Silver Arrows Radio Show'. "Porque era la forma más rápida de aprender, mediante un experimento en condiciones reales —aunque se tratara de un fin de semana al sprint y quizá no fueran las condiciones ideales desde ese punto de vista—".

"Pero también era la forma más eficiente de hacerlo para nosotros: coger el conjunto de componentes que aún teníamos de la configuración anterior del coche y revertir la especificación de George en Singapur, para poder probar lo antiguo y lo nuevo en paralelo, y empezar a aprender en condiciones reales. Fue al haber detectado que algunos de los comportamientos que habíamos observado en Sepang no se correspondían exactamente con lo que habíamos previsto, o quizá se salían del margen de lo que podemos predecir en el túnel de viento y en el simulador".

"Es una limitación siempre presente, pero también es una limitación a la que se enfrentan todos los equipos. Y depende de nosotros sacarle el máximo partido y obtener el máximo rendimiento dentro de esos límites".

George Russell, Mercedes

Foto de: Srinivasa Krishnan

El subdirector técnico Simone Resta explicó que a Mercedes le pilló por sorpresa que Sepang fuera "un circuito bastante diferente" al resto de los del calendario de la Fórmula 1.

"Es un circuito bastante complicado", detalló el italiano. "Un asfalto muy diferente, condiciones muy cambiantes. Puede hacer mucho calor, pero también puede llover de repente. La temperatura ambiente es muy alta y se caracteriza por un desgaste muy elevado de los neumáticos, etcétera".

"Supongo que, en términos de circuito, se sale un poco de la norma si se compara con la media. Por lo tanto, no estás seguro de que lo observado en esa pista se pueda trasladar exactamente tal cual a todas las demás. Y nos fuimos de allí con la confianza de que éramos competitivos, porque creo que lo fuimos. Pero quizá no vimos el avance que esperábamos en esas condiciones concretas, según las simulaciones".

"Así que teníamos una duda. Y probablemente la mejor manera de resolver una duda es, de hecho, hacer una prueba —y hacerla lo antes posible. A veces uno se lo piensa un rato: cuándo es el mejor momento, etcétera. Pero simplemente decidimos: 'Vale, en la próxima carrera, hagamos una prueba inmediatamente, veamos cómo estamos con el paquete y tengamos una idea clara de dónde nos encontramos', y conseguimos todo lo que esperábamos".

"George se ofreció a hacer la prueba, lo cual me pareció estupendo. George siempre es un gran hombre de equipo y siempre piensa en lo mejor para la escudería en su conjunto", prosiguió.

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Resta reveló que Mercedes sí que había registrado más carga aerodinámica como resultado de la mejora, tal y como se esperaba, pero señaló que dicha carga no se distribuía de forma uniforme por todas las zonas del coche, lo que afectaba a su equilibrio y provocaba que la parte delantera resultara aún más pesada de lo previsto.

"Por lo tanto, hay que reajustar el rango en el que manejamos el coche", continuó. "Y eso lleva su tiempo. Y nos llevó tiempo en un fin de semana relativamente corto, al sprint, en el que ruedas un poco, haces algunas comparaciones, luego pasas directamente a la carrera sprint, ya no puedes seguir ajustando el coche, y luego llueve en la Sprint y ya te plantas en la clasificación principal".

"Es un fin de semana largo desde el punto de vista del tiempo, por así decirlo. Pero en cuanto al número de vueltas y la experiencia, etc., es relativamente corto. Así que hay que acelerar al máximo el proceso de aprendizaje".

Curiosamente, Mercedes presentó un nuevo alerón delantero en Singapur, que Antonelli utilizó únicamente en la única sesión de entrenamientos libres antes de volver a la versión anterior.

"Como queríamos acelerar el aprendizaje [en comparación con la antigua especificación montada en el coche de Russell], incluso hicimos una prueba con el nuevo alerón delantero durante los entrenamientos libres", comentó Resta. "Así que, en tan poco tiempo, cambiamos muchas cosas porque nuestro objetivo era intentar aprender lo más rápido posible, a corto y medio plazo. Queríamos probar el nuevo alerón delantero; por supuesto, no teníamos previsto utilizarlo en carrera, pero queríamos probarlo, compararlo con el antiguo, recabar datos, llevárnoslos a casa, hacer los deberes y prepararnos de la mejor manera posible para la próxima carrera".

"Así que también hay que verlo como una inversión en nuestro futuro: recopilar datos, adquirir conocimientos y, luego, en su momento, reflexionar, simular, probar en el simulador y seguir adelante".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"Y vale la pena decir que también mereció la pena probar ese alerón delantero en los entrenamientos", añadió Lord, "porque aprendimos cosas que, con suerte, nos permitirán empezar con buen pie cuando lleguemos a Austin, con ambos coches con la configuración actualizada y con el nuevo alerón delantero, y poder aprovechar al máximo ese mayor rendimiento de una forma que hasta ahora no habíamos podido hacer con la misma eficacia".

Pero, ¿Mercedes no se planteó en ningún momento utilizar el nuevo alerón durante todo el fin de semana? "Solo teníamos uno allí", explicó Lord. "Lo habíamos fabricado un poco a toda prisa, pero, obviamente, si solo tienes un ejemplar, corres el riesgo de tener que salir desde el pitlane si se daña algo. Así que, sopesando los riesgos, no me parecía conveniente utilizarlo en la clasificación, ni en la carrera al sprint ni en la principal, pero sin duda fue muy útil para aprender".

Russell acabó remontando hasta la novena posición desde la parte trasera de la parrilla de Marina Bay, mientras que Antonelli logró subir al podio y se acercó un poco más a su primer título de F1.

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