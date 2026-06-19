Mercedes F1 explica por qué no intentará revisar las sanciones a Russell en Mónaco

La FIA anunció el jueves que Mercedes había retirado su solicitud de revisión de los resultados del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, y el equipo ha confirmado la decisión este viernes por la mañana. En un comunicado, Mercedes explicó que, tras las conversaciones con la FIA y Formula One Management, había concluido que seguir adelante con la solicitud no lograría ningún resultado positivo ni para el equipo ni para el deporte.

Mercedes solicitó una revisión de los resultados en la carrera del Principado tras la restitución del tercer puesto de Pierre Gasly. Eso ocurrió después de que Alpine impugnara los resultados de la carrera inmediatamente después del final, y demostrara con éxito que las dos sanciones que el francés recibió por exceso de velocidad en el pitlane eran incorrectas. El elemento crucial que llevó a ese resultado fue una admisión de la FOM, el proveedor oficial de los sistemas de cronometraje del campeonato, de que las mediciones utilizadas en Mónaco fueron fallidas.

Eso desató una nueva controversia, ya que otros cuatro pilotos fueron sancionados durante la carrera por la misma infracción, incluido Russell, de Mercedes. Lo que dificultó más a Mercedes impugnar los resultados fue el hecho de que el británico recibió otra sanción -un drive-through- mientras intentaba cumplir la penalización inicial, y como resultado terminó fuera del Top 10.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, admitió que veía muy pocas posibilidades de que se revocara el resultado de Russell, pero el equipo aun así solicitó otra revisión a la FIA. Luego, se anunció que la audiencia estaba programada para el sábado 20 de junio, pero Mercedes ha terminado retirando su solicitud.

"Podemos confirmar que hemos retirado nuestra solicitud de Derecho de Revisión en relación con las sanciones recibidas y cumplidas por George Russell durante el Gran Premio de Mónaco", rezaba el comunicado de Mercedes de este viernes por la mañana.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Tras la decisión de anular la penalización de tiempo de Pierre Gasly, era importante para nosotros explorar todas las opciones disponibles para abordar el impacto de la sanción por exceso de velocidad en el pitlane de George Russell en el resultado de su carrera".

"Teníamos una ventana de tiempo limitada en la que podíamos solicitar el Derecho de Revisión durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona, y lo hicimos para reservar nuestra posición al respecto".

Motorsport.com entiende que, tras las conversaciones con la FIA y la FOM, Mercedes llegó a la conclusión de que no era posible cancelar la sanción de drive-through de Russell -ni recibir ninguna forma de compensación deportiva por ella- y, por lo tanto, casi no había ninguna oportunidad de que el equipo lograra alguna ganancia sustancial para su piloto.

"Nuestra posterior conversación colaborativa con la FIA y Formula One Management ha demostrado su determinación de revisar las circunstancias únicas surgidas del Gran Premio de Mónaco, y de abordar proactivamente los factores que las causaron", decía el comunicado de Mercedes.

"Ante esta clara determinación, hemos concluido que seguir adelante con nuestra solicitud de Derecho de Revisión no servirá a nuestro equipo ni al deporte y, por lo tanto, hemos retirado nuestra solicitud".

Sin embargo, la controversia en torno a los resultados del GP de Mónaco aún no ha terminado por completo, ya que Red Bull y McLaren sí han protestado los resultados. Ahora, eso será tratado por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.

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