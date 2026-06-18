¡Giro inesperado! Mercedes retira su petición de revisión antes de acudir ante la FIA

La polémica del GP de Mónaco suma un nuevo giro de guion. Apenas un día después de que la FIA confirmara una audiencia para estudiar la petición de revisión presentada por Mercedes tras el caso Pierre Gasly, la escudería alemana ha decidido retirar el procedimiento y renunciar a seguir adelante con su reclamación.

La Federación Internacional del Automóvil confirmó la decisión este jueves mediante un breve documento emitido por los comisarios del GP de Mónaco.

"Los comisarios han sido informados por Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team de que retiran la petición de revisión respecto a las decisiones de los comisarios del Gran Premio de Mónaco 2026, infracción del artículo B1.6.3a del Reglamento de Fórmula 1 de la FIA en relación con el coche 63", señala el Documento 104 publicado a las 20:10 horas.

La referencia al coche 63 corresponde a George Russell, cuyo caso estaba en el centro del movimiento iniciado por Mercedes tras la controvertida decisión que devolvió el podio a Pierre Gasly.

La FIA había anunciado apenas 24 horas antes que Mercedes comparecería el próximo 20 de junio en una audiencia telemática. En ella, los comisarios debían decidir primero si la escudería aportaba un "elemento nuevo, significativo y relevante" que no estuviera disponible cuando se tomó la decisión original. Solo en caso de superar ese primer filtro se habría abierto una segunda fase para analizar el fondo del asunto.

Sin embargo, esa audiencia ya no llegará a celebrarse.

El contexto del caso

La maniobra de Mercedes nació tras la revisión favorable a Alpine que permitió anular las dos sanciones de cinco segundos impuestas a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane durante el GP de Mónaco.

Después de que Formula One Management reconociera un error en las mediciones utilizadas para controlar la velocidad en una de las zonas del pitlane, la FIA concluyó que Gasly no había superado realmente el límite de 60 km/h. Como consecuencia, recuperó el podio que había perdido tras las penalizaciones.

Aquella decisión provocó la reacción de varios equipos. McLaren y Red Bull iniciaron acciones contra la resolución por considerar que alteraba el resultado de una carrera ya finalizada, mientras que Mercedes optó por solicitar una revisión del caso.

Aunque Toto Wolff ya había reconocido durante el pasado GP de Barcelona-Catalunya que las posibilidades de éxito parecían limitadas, el equipo de Brackley quería estudiar si el precedente creado por el caso Gasly podía tener implicaciones para George Russell, que también fue sancionado en Mónaco y acabó perdiendo todos sus puntos.

Por el momento, Mercedes no ha explicado públicamente los motivos de su retirada. Lo único confirmado es que la petición de revisión ha quedado cancelada antes incluso de que la FIA pudiera estudiar su admisibilidad, cerrando así otro de los frentes abiertos en la larga polémica que sigue rodeando al GP de Mónaco 2026.