Mercedes F1 se equivocó "con los mensajes" a Hamilton en Mónaco

Max Verstappen terminó sexto, un puesto por delante de Lewis Hamilton, en una carrera determinada por la gestión de los neumáticos, ya que los 10 primeros no cambiaron de posiciones.

Con ambos pilotos tratando de sacar el máximo partido a los neumáticos medios que habían cambiado en el momento de la bandera roja tras la primera vuelta, Mercedes se movió antes y llamó a Hamilton a los boxes en la vuelta 51.

Sin embargo, el británico no recibió un mensaje de "vuelta crítica" y se reincorporó a la pista detrás de Verstappen cuando Red Bull también entró en boxes una vuelta más tarde, lo que provocó que un frustrado Hamilton preguntara: "¿Por qué no me dijiste que la vuelta de salida era crítica?".

Ante una pregunta de Motorsport.com después de la carrera para que explicara lo sucedido, Toto Wolff respondió: "Fue un error de comunicación entre nosotros en el pitwall. Debería haber sido una 'vuelta crítica', para intentar hacer un 'undercut'".

"Pero luego hubo un debate sobre si una buena vuelta de salida sería suficiente con el neumático nuevo. Así que el mensaje que recibió fue, en el mejor de los casos, confuso, pero probablemente erróneo".

"Debería haber sido una vuelta crítica y la preocupación en el fondo era que si destrozábamos ese neumático en una sola vuelta, entonces qué pasaría después. Pero en resumen, fue un mensaje equivocado para Lewis, eso fue culpa del equipo", reconoció.

Resumen y resultados de la carrera de Mónaco: Fórmula 1 Leclerc se desquita ganando en Mónaco una carrera con drama y procesión

Cuando se le pidió que explicara por qué Hamilton había esperado tanto tiempo para entrar en boxes, ya que hacía tiempo que su ventaja respecto a Yuki Tsunoda le permitía hacer una parada gratis, Toto Wolff dijo: "Queríamos estar cerca de Verstappen y luego hacer el undercut, que obviamente nos equivocamos totalmente con los mensajes".

George Russell optó por no entrar en boxes y continuó hasta la bandera con los neumáticos medios que había puesto durante la bandera roja, provocada por el accidente de Sergio Pérez con Kevin Magnussen, pero pudo mantener a Verstappen detrás para terminar quinto pese a ser mucho más lento con los neumáticos usados en las últimas vueltas.

Los cuatro pilotos de cabeza, formado por Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz y Lando Norris, salieron con el neumático medio y montaron los duros durante el periodo de bandera roja, peor eran gomas más duraderas y pudieron llegar al final cómodamente.

Wolff admitió que "en el momento en que se produjo el accidente, estaba claro que estábamos realmente en la parte trasera [del grupo delantero]" y cree que había poco que Mercedes podría haber hecho para cambiar su carrera.

"Básicamente, no creo que haya mucho que se pueda cambiar en Mónaco. Más o menos acabas donde empiezas", concluyó el de Mercedes.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!