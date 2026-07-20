Red Bull ficha al descubridor de Russell y Antonelli para liderar su cantera

Gwen Lagrue, responsable del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, está a punto de incorporarse a Red Bull para desempeñar un cargo similar, según ha podido saber Motorsport.com.

Existe una faceta de la Fórmula 1 que rara vez acapara titulares, en la que muchas de las personas responsables de dar forma a las mayores historias de éxito permanecen prácticamente en el anonimato. Lagrue es una de ellas.

Desde 2016, Lagrue ha dirigido el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, supervisando la captación y el desarrollo de George Russell y Andrea Kimi Antonelli antes de que ambos dieran el salto al equipo oficial de Fórmula 1. Sus trayectorias son la mejor prueba del éxito del programa de jóvenes talentos de Mercedes.

Motorsport.com ha podido saber que Lagrue dejará Mercedes para asumir un puesto similar en Red Bull. Por el momento no está claro cuándo comenzará oficialmente el francés en su nuevo cargo y ninguna de las partes implicadas ha querido hacer comentarios.

La carrera de Lagrue en el automovilismo comenzó como piloto de karting antes de pasar a los rallies. Más tarde decidió aplicar esa experiencia a la gestión de pilotos y al desarrollo de talento, construyéndose una sólida reputación por su capacidad para detectar y formar jóvenes promesas.

Tras trabajar de forma independiente, en 2011 fue fichado por el entonces jefe del equipo Lotus, Eric Boullier, para dirigir el programa de jóvenes pilotos de la escudería. Durante esa etapa fue responsable de incorporar a pilotos como Esteban Ocon y Alex Albon antes de dar el salto a Mercedes en 2016.

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Su primer día en Brackley fue de todo menos rutinario. Su primera misión consistió en convencer a George Russell para que rechazara un asiento oficial de BMW en el DTM y continuara su carrera en monoplazas bajo el paraguas de Mercedes. Aquella decisión acabaría siendo un momento clave en la trayectoria deportiva del británico.

A Russell le siguieron otros jóvenes muy prometedores, entre ellos Antonelli, a quien Lagrue detectó cuando el italiano tenía apenas 11 años. Aquella apuesta también implicó asumir un riesgo, especialmente porque dentro de Mercedes no todos estaban convencidos de que invertir en un piloto tan joven fuera la decisión adecuada.

Para Red Bull, hacerse con los servicios de Lagrue supone un refuerzo de enorme importancia al comenzar una nueva etapa para su programa de jóvenes pilotos.

Durante 25 años, Helmut Marko dirigió el programa de jóvenes talentos de Red Bull, del que salieron múltiples ganadores de grandes premios y campeones del mundo, aunque también atravesó etapas menos exitosas en los últimos años.

La llegada de Lagrue se produce en un momento en el que Red Bull está reestructurando su sistema de desarrollo de pilotos. Los importantes recursos del grupo —empezando por los dos asientos de Fórmula 1 en Racing Bulls— quedarán ahora en manos de uno de los ojeadores de talento más prestigiosos del automovilismo.