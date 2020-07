Mercedes y Bottas acuerdan la renovación para 2021

Aunque aún no han firmado el contrato final, tanto el equipo como el piloto han acordado los términos para que su asociación continúe al menos hasta el próximo año tras el fuerte comienzo de temporada del finlandés.

El acuerdo, que se ha elaborado en los últimos días, se produjo después de que el CEO de Mercedes, Ola Kallenius, diera durante una visita al GP de Austria el visto bueno a mantener una alineación sin cambios para la próxima temporada.

"Nos quedaremos con nuestros dos 'hijos'", dijo a Sky Alemania.

El acuerdo con Bottas ahora dejará el camino despejado para que Mercedes avance en la elaboración de un nuevo contrato con Lewis Hamilton, quien aún no ha definido los términos para la próxima temporada, pero del que también se espera que se quede.

Hablando antes del fin de semana del GP de Estiria, Bottas dijo que esperaba que se pudiera llegar a un acuerdo pronto para evitar distracciones en la posible lucha por el título.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de llegar a un acuerdo rápido, dijo: "Realmente espero que sí".

"Obviamente es una temporada muy especial que empieza muy tarde. Por lo tanto, el tiempo no es realmente relevante y solo hemos disputado una carrera".

"Por otro lado, no hay prisa, pero también es verdad que el tiempo pasará rápido y tan pronto como queramos darnos cuenta, llegará el final de la temporada. Así que espero que podamos hacer algo con ello y sacar eso de mi mente".

"Como hemos visto, si las cosas se prolongan, nunca es un bueno. Así que podemos aprender de ello. Tomaremos medidas basadas en lo que aprendí".

Tras la carrera, el director de Mercedes, Toto Wolff, dijo que el equipo no tenía prisa por anunciar su alineación para 2021, y no quiso comentar cómo iban las negociaciones con ambos pilotos.

"Sabéis que siempre que os cuento los plazos, y escucho cada semana '¿por qué no se hace? ¿Por qué no está firmado ya?'", reflexionó.

"Y por eso este año no me gustaría comentar en directo cuál es el estado de nuestras negociaciones o discusiones. Están desarrollándose, y no sé cuándo vamos a anunciar algo".

Las noticias sobre Bottas hacen que a Sebastian Vettel se le cierre otra posible puerta.

Parece quedarse sin opciones en Mercedes, mientras que Renault ya anunció su alineación, lo que significa que su única esperanza de seguir en la F1 es si hay un cambio de opinión en algunos equipos.

A pesar de su insistencia en que no les interesa, Red Bull podría seguir siendo una posibilidad si Alex Albon no mejora su rendimiento, mientras que se sigue hablando de Racing Point a pesar de que Sergio Perez y Lance Stroll tienen contrato.

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o sus descripciones)