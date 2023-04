Mercedes F1 "apunta a las estrellas" con un objetivo a dos bandas

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Sao Paulo de la pasada temporada parecía mostrar la luz al final del túnel para Mercedes, pero en lugar de eso, la victoria de George Russell provocó una "tormenta perfecta" de la que el equipo todavía se está recuperando. Los problemas de los de Brackley con el porpoising en 2022 fueron evidentes, puesto que no podían poner su W13 a una altura adecuada para ir rápidos y extraer su máximo rendimiento, pero en la segunda mitad del curso, la suerte de la escudería cambió y fueron más competitivos.

La dupla formada por el joven británico y el heptacampeón consiguió un buen puñado de podios, aunque muchos de ellos se debían a los problemas de fiabilidad de Ferrari. No obstante, en México, donde George Russell y Lewis Hamilton superaron a Sergio Pérez y los dos coches de Maranello, se daban los primeros indicios de que enderezaban el rumbo del conjunto alemán, lo que se certificó con su doblete en Interlagos.

Según el director del equipo, Toto Wolff, ese repunte tardío causó una "tormenta perfecta", que les convenció de que debían mantener su concepto para 2023 y persistir con un W14 similar. Sin embargo, no fue hasta la primera cita del curso cuando descubrieron que habían perdido terreno con respecto a Red Bull, y que lo correcto hubiera sido modificar sus planes, algo que se hará para Imola.

"Una tormenta perfecta", así calificó el austriaco la victoria de su piloto en Brasil en una entrevista exclusiva con Motorsport.com. "Fue cada vez mejor, fuimos competitivos en las carreras americanas, ganamos en Interlagos y sabíamos que en Abu Dhabi [donde Mercedes tuvo problemas] era un poco diferente".

"Fue la tormenta perfecta para nosotros, no fue bueno para 2023. Pensábamos que íbamos por el buen camino, y que el concepto funcionaba, pero no fue así", dijo. "El año pasado fue duro porque no lo entendíamos, nos sorprendió tanto que pusimos el coche en un lugar en el que no generaba ningún rendimiento. En cualquier caso, no el nivel que pensábamos, y esta temporada, el segundo del reglamento [técnico], hay muchas pruebas de que salió mal".

Con la falsa recuperación de Brasil en mente, la escudería germana no se ha dejado influir por algunas de sus mejores actuaciones en 2023, como el segundo puesto de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Australia, y tienen pendiente construir un monoplaza en el que el siete veces campeón esté cómodo.

Pese a que Red Bull parece que se escapa de una forma todavía más rápida que en el pasado, Wolff aseguró que no quiere dejar de "apuntar a las estrellas", con el objetivo de ir a por Ferrari la revelación, Aston Martin: "No quiero cambiar todavía los objetivos sobre luchar por un campeonato del mundo, aunque no parezca realista, pero quiero mantener alta la motivación para hacer el mejor trabajo posible".

"Estamos dando algunos pasos, cambiando la disposición del coche a partir de Imola, y debemos ver cómo funcionará", continuó. "Hay un equipo que está muy por delante de todos los demás, y luego hay tres, con Ferrari, Aston Martin y nosotros, que están compitiendo por el resto. Pienso que tenemos que ganar a esos dos antes de soñar con volver, antes de aspirar a un campeonato del mundo, así que es como un objetivo a dos bandas".

