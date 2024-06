Mercado de F1: Sainz, el 'tapón de botella'; Verstappen, amenaza de bomba

Algunos medios han informado recientemente de que Andrea Kimi Antonelli pilotará definitivamente para Mercedes en la F1 2025. Que la decisión ya estaba tomada. Una noticia falsa, según ha revelado la investigación de la edición germana de Motorsport.com.

Lo que sí es cierto es que Toto Wolff ha decidido que Antonelli se suba al coche si no surge ningún giro de guión. Pero si después de todo existiese la posibilidad de contar con Max Verstappen, no habría sitio para Antonelli. Wolff mantiene la puerta abierta para Verstappen, ya que los Verstappen aún no han tomado una decisión final sobre dejar a Christian Horner y Red Bull.

Y aunque algunos medios están nerviosos por que se tome una decisión pronto, lo cierto es que todos los implicados tienen tiempo de sobra. Verstappen tiene seguro el Red Bull en caso de que no cambie a Mercedes. Y Wolff tiene a Antonelli si Verstappen no llega. Todo depende de la decisión de Verstappen. En teoría, podría tomarla a final de temporada. No hay presión de tiempo.

Por supuesto, tienen que cumplirse algunos requisitos previos. Jos Verstappen siempre ha hecho hincapié a puerta cerrada en que Mercedes debe primero poner el coche en orden antes de aspirar a contar con su equipo. El equipo alemán parece estar haciendo precisamente eso. Y Helmut Marko tendría que dejar Red Bull para que Verstappen activara su cláusula de salida. Eso también es concebible.

Hasta que Verstappen tome una decisión, Carlos Sainz será, de momento, el rey del mercado de fichajes. "Carlos es el tapón de la botella", resume Kevin Magnussen. "Muchos pilotos están esperando a que se mueva. Entonces caerán todas las demás piedras. Esa es la verdad".

Sainz tiene que decidir entre Sauber-Audi y Williams. El plan original era tomar esa decisión antes de Barcelona para poder hacer el anuncio en el GP de España, en casa, pero ese plan parece de momento cancelado. Sainz está haciendo esperar tanto a Andreas Seidl en Sauber Team como a James Vowles en Williams.

"Decidiré pronto", promete. "No quiero esperar más. Está llegando a un punto en el que ocupa un cierto lugar en mi mente, y así ha sido desde hace unas semanas. Es hora de tomar una decisión. Eso ocurrirá muy pronto".

A favor de Sauber-Audi está el hecho de que su padre, Carlos Sainz, podría preferir verle allí. Audi también ofrece un contrato con una importante remuneración. Y la perspectiva de un equipo oficial. Al mismo tiempo, Audi sólo quiere pilotos que estén comprometidos a largo plazo. Si ocurriera algo en Red Bull o Mercedes a finales de 2025, Sainz estaría atado.

En ese aspecto, Williams le hace la oferta más atractiva. Sainz podría abandonar la escudería inglesa después de sólo un año, si se diera el caso. Vowles está haciendo actualmente importantes actualizaciones, contratando nuevo personal y tiene la unidad de potencia Mercedes como apuesta segura para 2026. Y el coche de Williams actualmente pesa demasiado. Una vez eliminado el exceso de peso, el monoplaza podría ser competitivo.

"Nadie sabe qué equipos serán fuertes en 2026. Es una pura lotería", dice Sainz. "Eso hace que 2025 sea importante. Se trata de la perspectiva a largo plazo, de la unidad de potencia, de la dinámica del equipo. Todos esos factores influyen en mi decisión. Por eso todo lleva tanto tiempo".

¿A quién se llevará Audi si Sainz se va a Williams F1?

A Sauber-Audi le habría gustado presentar oficialmente a Sainz como nuevo compañero de equipo de Nico Hülkenberg hace semanas. Pero Sainz sigue aplazando la decisión. Por eso Seidl tiene que empezar a hablar más concretamente con otros pilotos. Como dice Magnussen: Sainz es el "tapón". Una vez que esté aclarada su situación, probablemente todo pasará muy rápido.

Al parecer, la lista de Audi para el Plan B incluye cuatro nombres. Valtteri Bottas es el conocido. Esteban Ocon puede que no sea considerado el mejor hombre equipo, pero es indudablemente rápido. Pierre Gasly también es una posibilidad. Y luego, por supuesto, Liam Lawson, en caso de que RB decidiera continuar con Daniel Ricciardo.

Red Bull está bajo presión con Lawson. Si no le dan una asiento de titular en la Fórmula 1 para 2025, perderán la prioridad sobre este joven talento de 22 años. Pero Audi y Red Bull han estado estrechamente vinculados a nivel de Grupo durante años. No se puede descartar que Lawson acabe en Audi pero siga formando parte de la familia Red Bull.

Las opiniones están divididas sobre el tema de Ocon. Algunos dicen que se descalifica a sí mismo con acciones como las recientes en Mónaco y Canadá. Williams es uno de esos equipos. Otros aún no le tachan de su lista por su velocidad. Entre ellos están Sauber y Haas. El jefe del equipo Haas F1, Ayao Komatso, afirma: "No hablaría con él si no nos conviniera. Pero no es el único piloto con el que estoy hablando".

Porque todo depende de Sainz. Si al final se decidiera por Sauber-Audi, Bottas probablemente pasaría a Williams y Ocon acabaría muy probablemente en Haas. Si Sainz se va a Williams, todo dependerá de cuál de los cuatro candidatos elija Sauber-Audi. Haas puede entonces elegir entre los candidatos restantes.

¿Cuánto esperará Sainz?

"Todavía no estoy seguro de lo que voy a hacer", dice Sainz. "Es algo que estoy discutiendo y pensando con mi equipo. Tuve unos días en casa antes de ir a Barcelona, pero fue entonces cuando me centré en la carrera del fin de semana. No tuve tiempo después de Canadá para sentarme y tomar una decisión. Ese es el objetivo para las próximas semanas".

Sainz puede estar ganando tiempo. Quiere retrasar a Sauber-Audi y Williams el mayor tiempo posible sin que se le cierren las puertas. Porque en secreto sigue esperando un milagro. Eso no ocurrirá en Mercedes. Pero aún no está descartado al 200% Red Bull.

Es una teoría aventurada: ahora que Horner ha renovado a Sergio Pérez y que todos los pilotos punteros, salvo Sainz, se han marchado a otro sitio, lo único que tiene que hacer Jos Verstappen es entretener a Horner hasta que Sainz también haya firmado. Si luego Verstappen se fuera a Mercedes, sería una bofetada en la cara de Horner. Un escenario que a uno u otro podría gustarle como el último acto de venganza tras el malestar en el equipo. ¿Suena maquiavélico? Mira quiénes son los protagonistas...

Y entonces queda por ver quién pilotará para Alpine. Desde la perspectiva alemana, las posibilidades de Mick Schumacher no han aumentado últimamente. Eso se debe a que el equipo Alpine tiene un nuevo asesor, Flavio Briatore, que se supone que también tiene voz en los asuntos de los pilotos. Y Briatore es el mánager del rival de Mick por el asiento Jack Doohan...