¿Hubo una mejora secreta del alerón delantero de Ferrari?

El dominio de Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 se produjo en un fin de semana en el que la mayoría de sus rivales introdujeron alguna actualización. Sin embargo, para ser más exactos, los de Maranello no declararon de forma oficial ninguna mejora para su monoplaza en el Circuito de las Américas.

Mientras que McLaren, Red Bull y Mercedes ponían nuevas piezas en sus coches, en la hoja oficial de la FIA no se mostraba ningún retoque para los de rojo, pero eso no contó la verdadera historia de su enfoque para la pista norteamericana, ya que realizaron ciertas modificaciones que no hicieron falta ser declaradas.

El Artículo 19.1c) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, que cubre los elementos que los equipos tienen que comunicar a la federación internacional, establece que eso incluye "todos los principales componentes y conjuntos aerodinámicos y de carrocería que no se hayan probado en una Competición o un TCC [pruebas de coches de dos años o más] y que pretendan rodar en un gran premio".

De hecho, después de ver cómo Charles Leclerc y Carlos Sainz firmaban un doblete, su director, Fred Vasseur, repitió varias veces que el hecho de que no se declararan mejoras no significaba que el Cavallino Rampante no las tuviera: "No es que, porque no declaremos algo, no lo traigamos, debemos tener claro que las mejoras tienen que ver con la forma externa".

Ferrari no dio más detalles sobre las novedades exactas, pero se especuló con las posibilidad de que introdujeran unos flaps delanteros en la nueva especificación. Aunque son muy parecidos a los que se vieron en el Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1, los expertos sugieren que en el equipo pasaron mucho tiempo optimizando los componentes para ayudar a explotar la elasticidad aerodinámica.

En una temporada en la que contar con un alerón delantero más flexible se convirtió en algo fundamental para equilibrar el coche, ayudando al subviraje a baja velocidad y al sobreviraje en la alta velocidad con el efecto suelo, la escudería italiana quizá fue demasiado cauta al inicio del año. Y aunque en privado se pensaba que los demás estaban sobrepasando los límites de la flexión, las recientes aclaraciones de la FIA de que este comportamiento está permitido, abrieron la puerta a que Maranello siga ese camino.

Un ala flexible optimizada no es algo que vaya a transformar un monoplaza en una noche, pero en una campaña en la que las diferencias son tan pequeñas, es un detalle que podría tener un impacto. Al hablar sobre el valor de un buen alerón delantero flexible después de lo que se vio durante el fin de semana, Fred Vasseur dijo: "Está claro que no es algo que cambie las reglas del juego, pero nos encontramos en una situación en la que cada centésima marca la diferencia".

"en la clasificación, teníamos a dos o tres monoplaza por detrás de nosotros por menos de una décima, y eso significaba que si esos detalles, u otro, se reducen a centésimas de segundo, entonces deberemos hacerlo", explicó.

El nuevo diseño del alerón que apareció en el circuito de Marina Bay es una evolución de su predecesor, con muchas de las características de diseño que se mantuvieron, aunque más deliberadas en su enfoque. En cuanto a los cambios reales en el diseño del ala, además de los obvios en la geometría de los flaps, se modificó su forma con una cuchara en el plano principal, lo que proporcionó una reacción aerodinámica diferente al morro.

Mientras, la sección exterior de los flaps se rediseñaron en el punto en el que se acoplan con el endplate. Con ello, se pretendía mejorar el efecto outwash que se generaba y alterar la estela generada por el conjunto de la rueda y el neumático de detrás, mientras que las nuevas puntas de los flaps eran mucho más redondeadas [imagen de la izquierda, arriba], y se eliminó la estructura metálica de soporte que antes se usaba, lo que alteraba su comportamiento aerodinámico.

Ferrari también se benefició sin duda de un alerón diseñado con una mayor capacidad para explotar la aeroelasticidad, dada la autorización de la FIA a las soluciones que sus rivales presentaron en las últimas carreras.

