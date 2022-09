La FIA explica el caso Piastri-McLaren y deja estas dudas

Cargar el reproductor de audio

El conflicto legal ha llegado a su fin. La Junta de Reconocimiento de Contratos de Pilotos ha dado la razón a McLaren y Oscar Piastri competirá con los de Woking en 2023, mientras Alpine pierde a su joven reserva.

Tras la reunión del lunes entre todas las partes involucradas, se ha revelado el resultado este viernes justo antes de empezar la FP1 del GP de Países Bajos, y la FIA ha dado un dato clave que ha asombrado a todos: McLaren fichó a Oscar Piastri... ¡el 4 de julio!

Así dice el comunicado de la FIA sobre el 'caso Piastri' entre Alpine y McLaren.

"Decisión de la Junta de Reconocimiento de Contratos:

La Junta de Reconocimiento de Contratos de Pilotos (CRB) de la FIA se creó para tratar el registro de contratos de pilotos en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y cualquier problema relacionado con la prioridad de los contratos entre pilotos y equipos de Fórmula 1 durante el mismo período de tiempo.

La CRB está compuesta por cuatro personas, cada una de diferente nacionalidad, y cuatro miembros suplentes, todos ellos abogados calificados de prestigio y experiencia internacional y con una amplia experiencia en derecho contractual.

La Junta es nombrada por el actual Presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Aquí sigue la decisión de la Junta de Reconocimiento de Contratos en relación con una disputa entre el equipo BWT Alpine F1 y el equipo McLaren F1 con respecto al piloto Oscar Piastri:

Un Tribunal designado por la Junta de Reconocimiento de Contratos celebró una reunión el 29 de agosto de 2022 en la que se escuchó a los abogados de Alpine Racing Limited, McLaren Racing Limited y el Sr. Oscar Piastri. El Tribunal ha emitido una decisión unánime de que el único contrato reconocido por la Junta es el contrato entre McLaren Racing Limited y el Sr. Piastri con fecha 4 de julio de 2022.

El Sr. Piastri tiene derecho a pilotar para McLaren Racing Limited durante las temporadas 2023 y 2024. El tribunal estaba formado por Ian Hunter como presidente, y Klaus Peter Berger, Matthieu de Boisseson y Stefano Azzali como miembros".

El asunto explotó el lunes tras el GP de Hungría, es decir, el 1 de agosto, cuando Aston Martin reveló el fichaje de Alonso para 2023, el equipo Alpine se apresuró a anunciar a Piastri como su sustituto, pero el piloto dejó claro en redes sociales que eso no era cierto y que de hecho no conduciría para ellos el próximo curso.

Rápidamente surgió una teoría de la conspiración que apuntaba a que Alonso y Piastri (unidos por Flavio Briatore y por Mark Webber, amigo del asturiano y manager del joven, habían decidido juntos salir de Alpine y dejar a los galos sin compañero de Esteban Ocon.

Pero la nueva fecha revelada deja claro que Piastri firmó por McLaren mucho antes de anunciar Vettel su retirada de la F1 (que acabó desencadenando en el fichaje de Alonso), de que Alonso dejara un hueco libre en Alpine y de que en Enstone decidieran cubrirlo con Piastri. De hecho McLaren ya tenía sustituto para Daniel Ricciardo mientras el piloto se aferraba a su contrato, y casi dos meses antes de revelar que 'Ric' no seguiría en Woking.

Daniel Ricciardo parece gran perdedor de esta historia, ya que públicamente aseguraba que cumpliría su contrato, mientras el equipo ya había decidido, sin él, su alineación para 2023. En cuanto a escuderías, obviamente es Alpine el derrotado, ya que se quedan sin su piloto titular y sin su reserva, y mientras decidían a quién elegían para 2023, uno de ellos ya había firmado por otro equipo y probablemente el otro ya tenía claro no seguir.

Pero hay dudas sin resolver: ¿sabía Alonso que Piastri ya era de McLaren y por tanto que Alpine ya no tenía 'plan B'? ¿Realmente McLaren tuvo ilusionado a Ricciardo casi dos meses sin decirle que estaba fuera? En cuanto a la retirada de Vettel, en Aston Martin aseguran que el objetivo era renovarle y que no hablaron con Alonso hasta que el tetracampeón dijo que se iba, pero lo revelado por la FIA no aclara quién jugaba en la parrilla a ciegas y quién con las cartas marcadas.