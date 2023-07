McLaren F1 presenta una decoración especial para Silverstone

McLaren presentó recientemente un trío de decoraciones a modo de homenaje en las últimas 500 Millas de Indianápolis, para conmemorar sus éxitos en la Triple Corona del automovilismo, que engloba la cita reina de la IndyCar, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans de Resistencia. Éstas se combinaron en una única imagen para Lando Norris y Oscar Piastri, que lucieron los colores en el Principado y España.

Continuando con su celebración, el equipo de Woking ha revelado un retorno al plateado, la decoración "favorita de los aficionados" que lucieron entre 2006 y 2014, y que fue utilizada por Fernando Alonso en 2007 o por Lewis Hamilton en 2008, cuando consiguió su primer título mundial.

La decoración se ha creado en colaboración con Google, socio de McLaren, que lanzó su navegador web Chrome el mismo año del primer Mundial de Hamilton.

"No es ningún secreto que los aficionados a las carreras adoran la clásica decoración plateada de McLaren", dijo Zak Brown, CEO de McLaren Racing.

"Google Chrome quería recuperar elementos de esta icónica decoración para celebrar la historia de nuestro equipo en el Gran Premio de Gran Bretaña, y estamos muy contentos de poder dar a nuestros fans lo que quieren".

"Estoy seguro de que estos colores traerán grandes recuerdos a muchos de nuestros fans, y no puedo esperar a verla en la pista en nuestra carrera de casa".

Cabe destacar, además, que este look "Chrome" se completará con diseños especiales de cascos, botas y monos de carrera a medida para los dos pilotos del equipo.

Después de que Brown se burlara de que Norris llevaba tiempo dándole la lata para que volviera a llevar una decoración plateada, Norris dijo: "Probablemente fue una de las primeras cosas que le dije. Estoy bastante seguro, por lo que recuerdo, que fue cuando me enseñó por primera vez los colores que íbamos a tener para 2019".

McLaren MCL36 para el GP de Gran Bretaña 1 / 6 Foto de: McLaren McLaren MCL36 para el GP de Gran Bretaña 2 / 6 Foto de: Sam Hall McLaren MCL36 para el GP de Gran Bretaña 3 / 6 Foto de: Sam Hall McLaren MCL36 para el GP de Gran Bretaña 4 / 6 Foto de: Sam Hall McLaren MCL36 para el GP de Gran Bretaña 5 / 6 Foto de: McLaren McLaren MCL36 para el GP de Gran Bretaña 6 / 6 Foto de: McLaren

"Él me preguntó, '¿qué cambiarías del coche?', y le dije, 'todo'. Para mí, por mucho que me encantaría un coche blanco y naranja brillante, no hay otro coche hoy en día que sea como el Vodafone McLaren Mercedes que teníamos en aquel entonces, y eso es lo que crecí viendo", dijo Lando.

"Eso es de lo que me enamoré. En muchos sentidos, puedo decir que me inspiró para convertirme en piloto de Fórmula 1. Porque antes de eso, yo estaba más metido en el mundo de la competición. Antes, me gustaba más MotoGP . No sabía mucho de carreras y entonces empecé a ver algo de Fórmula 1 y era Lewis [Hamilton] contra Fernando [Alonso], aunque estaban en el mismo equipo, y eso es lo que me enamoró. Todos los años he estado molestando a Zak para que volviera en esta dirección. Sé que es sólo para una carrera, pero está bien revivir un poco lo que me llevó a la F1".

Por otra parte, hay que recordar que esta decoración especial de McLaren no será la única novedad que se vea este próximo fin de semana en Silverstone. Y es que Williams, otro de los equipos históricos de la parrilla, también prometió algo especial, una decoración "llamativa" para celebrar sus 800 grandes premios en la Fórmula 1, y que también mantendrán en la siguiente cita de la temporada, en Hungaroring.

Sin embargo, el equipo comandado desde este 2023 por James Vowles aún no ha desvelado cómo será el coche que se verá en pista desde el viernes.