McLaren F1 revela que Piastri pudo perderse el GP Azerbaiyán

Andrea Stella reconoció tras la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán que en un momento dado existía la posibilidad de que Oscar Piastri no pudiera formar parte de la acción 'sprint' de la jornada del sábado para centrarse en estar 100% en forma para la carrera principal del domingo.

Finalmente, el australiano impresionó gratamente al equipo no sólo completando el fin de semana, sino también terminando en una respetable 11ª posición en la carrera que le dejó a la puerta de la zona de puntos.

"Ha habido un par de momentos este fin de semana en los que nos hemos preguntado '¿Es mejor descansar para asegurarnos de estar bien el domingo?", dijo Stella en respuesta a los problemas de Piastri.

"Puedo admitir abiertamente que nos hicimos esa pregunta un par de veces a lo largo del fin de semana, siempre hemos estado muy bien apoyados por nuestro médico del equipo".

"Y el apoyo médico en general me gustaría reconocer que ha sido excelente para Oscar".

"Él siempre ha estado muy tranquilo, y continuamente decía 'Vale, vamos a intentarlo, me subiré al coche. Si no puedo hacerlo, pararé' ".

"Siempre ha encontrado la forma de acabar cada una de las sesiones con una buena actuación. Pero sí, un par de veces dijimos 'vamos a pensar que queremos estar bien el domingo, no ahora'".

El director del equipo McLaren admitió que la naturaleza del circuito urbano de Bakú hizo que fuera un fin de semana aún más estresante para Piastri, y también destacó que fue el único de los tres novatos que no tuvo un gran accidente.

"Es uno de los más difíciles, por lo cerca que vas de los muros", dijo Stella.

"Es muy fácil tocar el muro, como hemos visto en muchos pilotos este fin de semana, incluso pilotos con coches punteros, así que definitivamente que requiere mucha concentración".

"Y a veces Oscar, después de una sesión decía: 'Estoy realmente agotado'. Fue interesante, estaba bien durante la sesión y después siempre como que se caía por un momento".

Después de la carrera larga del domingo en el GP de Azerbaiyán, Oscar Piastri puso cara de circunstancias y admitió que había sido un fin de semana bastante complicado.

"No estoy tan mal", dijo el australiano. "Creo que la adrenalina todavía la tengo presente en estos momentos. Pero me he sentido un poco mejor esta mañana, lo que ha sido positivo".

"Y creo que a lo largo de la carrera no me ha afectado demasiado. Estoy mucho mejor que al principio del fin de semana".

"Hoy ha sido probablemente cuando mejor me he sentido en todo el fin de semana, lo cual no es decir mucho. Pero sí, ha sido muy difícil físicamente. Sobre todo ayer fue bastante duro".

"Creo que he comido cuatro tostadas en todo el fin de semana. Así que puede que necesite recuperar algo antes de ir a Miami", concluyó el piloto de McLaren.