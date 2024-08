¿Es momento de que McLaren pida a Piastri ayudar a Norris por el título?

Andrea Stella, director de McLaren F1, es un hombre diplomático que se está ganando con razón los elogios por supervisar la mejora sustancial del equipo en los últimos 20 meses.

Con una mano firme en el timón, Stella es un factor clave detrás de la transformación de McLaren y, hasta ahora, ha remado cómodamente hacia el centro en cuanto a ponerse del lado de sus pilotos, manteniendo un impresionante grado de armonía y diplomacia.

Pero a medida que el equipo se adentra en la segunda mitad de la temporada, existe ahora la posibilidad, aunque remota, de que ganen tanto el título de pilotos como el de constructores.

A pesar de lo que Norris piensa, asegurando después de su victoria en el Gran Premio de Países Bajos que era "bastante estúpido" pensar en ganar el título de pilotos de este año dada la ventaja de 70 puntos de Verstappen en el campeonato de pilotos, la realidad es que Norris está en esta batalla.

El asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, dijo que la victoria de Norris era "alarmante" tanto desde la perspectiva de su equipo como de Verstappen, puesto que el actual campeón del mundo lleva cinco carreras sin ganar. Por primera vez desde que se llevó el título en 2021, parece vulnerable y ya no tiene asegurado un sólido botín de puntos en cada carrera.

Sin embargo, por el momento, al menos, Stella es reacio a poner todos los huevos de McLaren en una sola cesta y priorizar el final de temporada de Norris sobre Piastri.

Tras la victoria de Norris en Zandvoort, Stella explicó sus motivos con una franqueza casi sorprendente: "Siempre tenemos conversaciones sobre las órdenes de equipo, desde la primera carrera. Porque siempre quieres llegar a una carrera teniendo claro cómo vamos a gestionar la competición interna entre los dos pilotos".

"Así que las conversaciones sobre las órdenes de equipo se suceden a lo largo de la temporada, pero entonces tienes que tomar esa conversación dentro del contexto de lo que es, por ejemplo, la clasificación de pilotos".

"En general, nuestro enfoque es ser justos, tener integridad en la forma en que vamos a las carreras y sigo diciendo que no he conocido a ningún piloto que quiera ser el número uno por contrato".

"Los pilotos quieren ser el número uno porque sean rápidos en la pista y cuando eres rápido en la pista, sin duda, quieres el apoyo del equipo cuando sea una decisión 50/50 o cuando el equipo pueda ayudar".

"Tenemos nueve carreras por delante, y si imponemos un piloto número uno, ¿qué hacemos? ¿Todo a favor del piloto número uno?".

"Esa no es una forma sana de dirigir un equipo. Pero para cada carrera, analizaremos las situaciones, y en las situaciones 50/50, o en aquellos casos en los que Lando puede necesitar un poco de apoyo extra del equipo, vamos a dárselo. Pero el equipo incluye a Oscar".

"El equipo no debe hacer cosas que no le parezcan razonables a Oscar. Estamos juntos en esto. No puedes ir con un piloto y dejar al otro ahí al margen".

"Tiene que formar parte de esa conversación, y tiene que estar de acuerdo con lo que creemos que es el camino a seguir".

Por un lado, es impresionante ver a Stella atenerse a los valores del equipo, ya que McLaren ha mantenido durante mucho tiempo que no había un piloto número uno dentro del equipo.

Sin embargo, no puedo evitar sentir que ha llegado el momento de modificar ese enfoque y usar a Piastri para apoyar a Norris en su lucha por el que sería el primer campeonato del mundo de McLaren desde 2008.

Cuando se le preguntó a Oscar Piastri después de la clasificación en Zandvoort si apoyaría el intento de Norris de batir a Verstappen, esbozó una sonrisa irónica y dijo: "Si puedo quedar segundo, entonces obviamente eso haría la vida un poco más sencilla para el equipo. Pero... Quiero decir, no voy a hacer nada específico para intentar que eso ocurra. Quiero intentar ganar la carrera yo mismo. Vamos a ver qué puedo intentar hacer".

A partir de ese breve intercambio, estaba claro que su atención se centraba en su propio interés y en consonancia con la estrategia general de McLaren de no dar prioridad a un piloto en particular.

Sin embargo, ya hemos visto que esto se ha puesto en duda esta temporada en el Gran Premio de Hungría, donde el equipo pidió a Norris y Piastri que intercambiaran sus puestos en los últimos compases de la carrera, lo que culminó con la primera victoria del australiano en la F1.

Si bien fue fantástico para Piastri, ¿le faltarán esos siete puntos cedidos por Norris más adelante en su batalla con Verstappen?

La realidad, por supuesto, es que aún no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esa posición de luchar por victorias y títulos es una nueva experiencia para muchos miembros del personal que trabajan en McLaren y con ella viene el aprendizaje.

Talento aparte, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Michael Schumacher ganaron títulos gracias a cierta cooperación de sus compañeros de equipo.

¿No tendría sentido desplegar a Piastri en ese papel de apoyo para dar a Norris una mejor oportunidad de vencer a Verstappen, quien parece no poder contar con el respaldo de compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez?

McLaren es libre de elegir el enfoque que considere mejor, pero tampoco puede permitirse perder una gran oportunidad como esta de ganar un mundial.

Mantener el status quo y seguir caminando por esa cuerda floja de la diplomacia es admirable, pero tener a sus pilotos segundo y tercero en el campeonato a final de año sólo señalará una oportunidad perdida.

A Piastri no le gustará y Stella necesitará toda su capacidad negociadora y de gestión de 'recursos humanos', pero quizá haya llegado el momento de que apoye el intento de Norris de convertirse en campeón del mundo de F1.