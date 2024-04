McLaren necesitará "doce meses" para corregir sus puntos débiles

El equipo McLaren es uno de los que más progresó desde inicios del pasado curso en la Fórmula 1, con la mayoría de su rendimiento procedente de una serie de actualizaciones a mediados de 2023, con lo que lograron ser cuartos en la clasificación de constructores. Los de Woking comenzaron el 2024 más o menos donde estaban, luchando contra Mercedes por el tercer puesto, aunque la gran mejora de Ferrari en el ritmo de carrera provocó que se quedaran lejos de su alcance.

El abandono de Max Verstappen en el Gran Premio de Australia permitió a Lando Norris sumar el primer podio de la temporada, con una cuarta plaza para Oscar Piastri, aunque el MCL38 parece haber heredado las debilidades de su predecesor, algo que se pretende paliar en los grandes premios de Miami o Emilia Romagna en el mes de mayo. Sin embargo, el director del equipo, Andrea Stella, advirtió que para solucionar por completo todo ello, como el rendimiento en las curvas y la falta de eficacia con el DRS, serán necesarios otros doce meses de desarrollo.

"Estamos muy contentos con el ritmo de desarrollo de los últimos doce meses, pero yo diría que nos quedan otros doce meses para ofrecer un coche que sea fuerte con el DRS y en las curvas largas", dijo. "Alrededor de la sexta o séptima carrera deberíamos tener una buena serie de mejoras, y con suerte habrá un par de ellas a lo largo de la campaña. Hará falta toda la temporada para añadir suficiente rendimiento y decir que ya no vemos esos puntos débiles porque esas áreas han mejorado".

El italiano no cree que el hecho de que McLaren se libre de esos contratiempos se deba a que algo "vaya mal" en la fábrica, ni que sea algo inesperado, pero explicó que es el resultado del tiempo que lleva desarrollar y añadir rendimiento a todas las áreas, ya que las escuderías deben elegir cuidadosamente sus proyectos con el límite presupuestario: "Borrar los puntos débiles es el desarrollo del coche. No es que tengas eso porque algo vaya mal".

"No hay nada que vaya mal, el coche no está lo suficientemente desarrollado, y esos aspectos salen a la luz, como en las curvas o la falta de velocidad con el DRS, pero eso es una consecuencia del desarrollo", comentó. "Si me preguntan cómo se comporta el monoplaza, digo que muy bien, que va como se espera. Hace exactamente lo que esperamos del túnel de viento y del desarrollo en la simulación".

