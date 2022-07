Palou se niega a hablar de sus contratos: "Ni idea de cómo se resolverá"

Cargar el reproductor de audio

El pasado martes, Chip Ganassi Racing emitió un comunicado revelando que había hecho uso de su opción sobre Palou para 2023, ya que el español había firmado un acuerdo de dos años más uno con el equipo, después de su temporada de novato en la IndyCar con Dale Coyne Racing en 2020.

Alex Palou se lanzó a las redes sociales para desmentir la afirmación que le vinculaba a Ganassi para la siguiente temporada, y, minutos más tarde, McLaren Racing reveló que había firmado con el español de 25 años para 2023.

Interrogado por los medios de comunicación en Toronto, el mensaje repetido de Palou fue: "No tengo intención de comentar mi situación contractual", y cuando se le preguntó por qué pensaría en dejar un equipo con el que ganó el título de pilotos de IndyCar, añadió: "No tengo intención de comentar mis intenciones".

Más tarde dijo: "Entiendo que es algo en lo que están súper interesados, lo entiendo completamente, yo haría lo mismo si estuviera en su posición, pero no tengo nada más que añadir a lo que he dicho. No voy a contar más de lo que ya dije...".

"Sigo estando súper contento donde estoy, seguimos súper comprometidos con intentar ganar este campeonato como lo hemos estado desde la primera carrera, y estoy contento con mi equipo, mis mecánicos, mis compañeros, con todo. Así que nada ha cambiado: ni por el dinero, ni por nada en particular. Sólo (está) este campeonato que tenemos que intentar ganar".

Preguntado por cómo se resolverá la situación, Palou dijo: "¿Sinceramente? Ni idea. Quiero decir, nunca he estado en esta posición, así que no tengo ni idea. Sé que Chip Ganassi, todos los que están a mi alrededor y yo mismo, somos todos profesionales, queremos lo mismo, que es ganar. Eso es todo. Punto".

Sin embargo, al ser preguntado por IndyStar sobre si sentía que todo lo que había hecho al firmar con McLaren estaba por encima de la legalidad, Palou expresó: "Sí, tengo plena confianza en la gente que me rodea".

Si bien hubo rumores de que Tony Kanaan podría subirse al #10 para el resto de la temporada -un escenario que Kanaan dijo a Motorsport.com que era muy poco probable que ocurriera- Palou dijo que, hasta donde él sabe, no había habido ninguna discusión sobre su posible salida por parte del equipo Ganassi.

Después de nueve rondas disputadas en el año, Palou es cuarto en el campeonato, a sólo 35 puntos del liderato que actualmente ostenta su compañero de equipo Marcus Ericsson.

Palou dijo que había hablado con Ganassi desde que estalló el conflicto el martes en las redes sociales, y que ambos se habían mantenido "profesionales". También dijo que él y el equipo están decididos a ganar un segundo título consecutivo juntos.

Preguntado por la NBC si todavía puede centrarse en su trabajo, respondió: "Oh, 100%, por supuesto, sí, ¿por qué no? Obviamente no es lo ideal, especialmente para mi equipo que está a mi alrededor. Pero para mí está bien. Soy un guerrero, esto no me va a detener. Si la gente piensa que esto me va a afectar en la pista o algo así, entonces no saben quién soy".

"Todo está bien, todo está bien con el equipo también, todo el mundo nos apoya. Tenemos un objetivo para esta temporada que es conseguir que el NTT Data Honda #10 llegue a la victoria".

Y continuó: "Personalmente, no creo que me afecte en absoluto. Obviamente tengo cámaras delante, tengo preguntas que responder que lo hacen un poco más difícil de lo normal. Pero al fin y al cabo soy un piloto, es lo único que sé hacer, y esto no me va a afectar para nada negativamente en cuanto a rendimiento, quizás incluso lo contrario porque todos los ojos están puestos en mí y en cuanto salga a pista, todo el mundo va a buscar ese #10".

"Así que a mí personalmente no me va a afectar, y al equipo, a la organización en sí, no creo que le afecte en absoluto. ¿Mi equipo? No lo sé, pero estoy tratando de apoyarlos lo más posible porque honestamente no tienen nada que ver con esto... Estamos en esto juntos... Haremos que funcione".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!